Elektrikli Nissan GT-R R32 resmen tanıtıldı: İsteseniz de satın alamayacaksınız

14 Ocak 2025 12:01 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 12:18

Nissan, ikonik GT-R R32 modelinin elektrikli versiyonunu görücüye çıkardı. Orijinal tasarımına sadık kalınan otomobil, 218 beygir gücüne sahip ve 230 Nm tork üreten çift elektrik motoru ile donatıldı. Ancak aracı ne kadar paranız olursa olsun satın alamayacaksınız.

Nissan​, otomobil​ dünyasını heyecanlandıran çok özel bir projeyle karşımıza çıktı. İkonik GT-R R32 modelinin elektrikli​ versiyonunu tasarlayan şirket, projesini tamamlayarak otomobil tutkunları için görücüye çıkardı. 1989 yılında tanıtıldığında yüksek performansıyla efsaneleşen GT-R R32, orijinal tasarım dilini koruyarak elektrikli motorlarla buluştu.

NİSSAN GT-R R32 ELEKTRİKLENDİ

Orijinal GT-R R32, 300 beygirden fazla güç üreten bir motorla donatılmıştı. Nissan, elektrikli versiyonda 218 beygir gücü ve 340 Nm tork üreten çift elektrik motorunu tercih etmiş. Ayrıca 5 ileri manuel şanzımanın sürüş hissini yaşatmak için özel bir sistem geliştirildi. Aracın ağırlığı ise 370 kilogram artmış, ki bunun da en büyük sorumlusu tahmin edileceği üzere bataryalar.

TASARIMA SADIK KALINDI

Elektrikli GT-R R32'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, tasarımına sadık kalınmış olması. Nissan, aracın 1989'daki orijinal görünümünü koruyarak yalnızca jantlarda küçük bir değişiklik yapmış; 16 inç jantların yerini 18 inç jantlar almış. İç mekana da dokunmadığını belirten Nissan, yalnızca göstergelerin çözünürlüğünü artırmakla yetindiği bilgisini paylaştı.

SERİ ÜRETİME GEÇMEYECEK

Nissan, elektrikli GT-R R32'nin seri üretime geçmeyeceğini ve dönüşüm kitlerinin satışa sunulmayacağını açıkladı. Bu özel proje, yalnızca Nissan'ın müzesinde sergilenecek. Dolayısıyla ne kadar paranız olursa olsun, bu modeli satın alamayacaksınız.