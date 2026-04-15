Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elektrikli skuterlerde yeni dönem resmen başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrikli skuter üretiminde aranacak yerlilik esaslarını belirleyen yeni tebliğini yayımladı. Yeni kurallara göre firmaların üretim yapabilmesi için batarya, şasi veya motor gibi temel bileşenlerin belirli bir kısmını yerli imkanlarla geliştirmesi şart koşuluyor.

GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 14:27

Türkiye'de elektrikli skuter üretecek firmalar için zorunlu tutulan yeni yerlilik şartları ile TSE belgelendirme süreçleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Skuterlerin Üretimindeki Yerlilik Esasları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleme, 1 Temmuz itibarıyla U-Net sistemine kaydedilecek skuterlerin yerlilik şartını sağlamasına yönelik kriterleri kapsıyor.

TSE BELGELENDİRME SÜRECİNİ YÖNETECEK

Buna göre, elektrikli skuter üretici belgesi başvuruları TSE'ye yapılacak. Başvuru sahipleri, skuter veya aksamlarına ilişkin yerli malı belgelerini başvuru sırasında sunmakla yükümlü olacak.

TSE, gerekli görmesi halinde ilave bilgi ve belge talep edebilecek.

KonuDetaylar
TSE BELGELENDİRME SÜRECİElektrikli skuter üretici belgesi başvuruları TSE'ye yapılacak.
Başvuru sahipleri, skuter veya aksamlarına ilişkin yerli malı belgelerini başvuru sırasında sunmakla yükümlü olacak.
TSE, gerekli görmesi halinde ilave bilgi ve belge talep edebilecek.
YERLİLİK ŞARTLARIBelgelendirme sürecinde elektrikli skuterler, "batarya ve şasi", "motor" ile "anakart, gömülü yazılım, nesnelerin internet (IoT) cihazı ve fren sistemi" olmak üzere üç grup altında incelenecek.
Üreticinin belge alabilmesi için:
- Birinci gruptan en az bir aksamın yerli olması ZORUNLU.
- Ek olarak: Motorun yerli olması VEYA üçüncü gruptan en az ikisinin yerli olması şartı aranacak.
- Birinci gruptaki iki aksamın da yerli olması halinde diğer gruplar için yerlilik şartı gerekmeyecek.
İNCELEMELER VE BELGE SÜRECİTSE, uygun bulunan başvurular için "elektrikli skuter üretici belgesi" düzenleyecek.
Süreç, en geç 20 iş günü içinde tamamlanacak.
Belgenin geçerlilik süresi 1 yıl olacak.

YERLİLİK ŞARTLARI ÜÇ ANA GRUPTA TOPLANDI

Belgelendirme sürecinde elektrikli skuterler, "batarya ve şasi", "motor" ile "anakart, gömülü yazılım, nesnelerin internet (IoT) cihazı ve fren sistemi" olmak üzere üç grup altında incelenecek.

Elektrikli skuter üreticisinin belge alabilmesi için birinci gruptaki aksamlardan en az birinin yerli olması zorunlu tutulurken, buna ek olarak motorun yerli olması veya üçüncü gruptaki aksamlardan en az ikisinin yerli olması şartı aranacak. Birinci gruptaki iki aksamın da yerli olması halinde ise diğer gruplar için yerlilik şartı gerekmeyecek.

İNCELEMELER ÜRETİM YERİNDE YAPILABİLECEK

TSE, uygun bulunan başvurular için "elektrikli skuter üretici belgesi" düzenleyecek. Belgelendirme süreci, nihai başvurunun alınmasından itibaren en geç 20 iş günü içinde tamamlanacak. Belgenin geçerlilik süresi ise 1 yıl olacak.

Enstitünün gerekli görmesi halinde yerinde inceleme yapılabilecek, eksikliklerin giderilmemesi durumunda belge verilmeyecek veya iptal edilebilecek. Başvuru sahipleri, TSE kararlarına karşı 15 gün içinde itiraz edebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç muayenesinde yapay zeka devrimi! Sistem komple değişiyor: İşlemler daha kısa sürecek
