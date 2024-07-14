Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>Elon Musk, 2026'ya kadar 1000 kişiye Neuralink çipi takmak istiyor

Elon Musk, 2026'ya kadar 1000 kişiye Neuralink çipi takmak istiyor

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 14:17 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 14:17
Elon Musk, 2026&#039;ya kadar 1000 kişiye Neuralink çipi takmak istiyor

Elon Musk, Neuralink beyin çipi dünya üzerinde sadece bir kişiye taktı ve ikincisi de yolda. Ancak Musk bununla yetinmek istemiyor. Ünlü milyarder, beyin çipini 2026 yılına kadar 1000 kişiye takmayı planladığını açıkladı.

Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren şirketi Neuralink iddialı bir hedef belirledi: 2026 yılına kadar 1.000'den fazla hastaya çip yerleştirmek. Bu duyuruyu Musk, X (Twitter) platformu üzerinden yaptı.

Neuralink implantı alan ilk kişi Noland Arbaugh olmuştu. Daha önce boynundan aşağısı felçli olan Arbaugh, teknolojiyle etkileşim kurmakta zorlanıyordu. Çip takıldıktan sonra Arbaugh artık cihazları kullanabiliyor ve hatta kolaylıkla video oyunları oynayabiliyor.

"NEURALINK, AKILLI TELEFONLARIN YERİNE GEÇECEK"

Elon Musk'ın Neuralink ile ilgili tek iddiası bu değil. Gelecekte akıllı telefonların olmayacağına inanıyor. Bunun yerine geleceğe Neuralink çiplerinin hakim olacağını iddia etti.

Musk, X platformunda "Yeni X telefonunuzu düşünerek kontrol etmenizi sağlamak için beyninize bir Neuralink takar mıydınız?" diye soran bir parodi hesabına şöyle cevap verdi: "Gelecekte telefonlar olmayacak. Sadece Neuralink'ler olacak."

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...