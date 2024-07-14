Elon Musk, 2026'ya kadar 1000 kişiye Neuralink çipi takmak istiyor

14 Temmuz 2024 14:17 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 14:17

Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren şirketi Neuralink iddialı bir hedef belirledi: 2026 yılına kadar 1.000'den fazla hastaya çip yerleştirmek. Bu duyuruyu Musk, X (Twitter) platformu üzerinden yaptı.

Neuralink implantı alan ilk kişi Noland Arbaugh olmuştu. Daha önce boynundan aşağısı felçli olan Arbaugh, teknolojiyle etkileşim kurmakta zorlanıyordu. Çip takıldıktan sonra Arbaugh artık cihazları kullanabiliyor ve hatta kolaylıkla video oyunları oynayabiliyor.

"NEURALINK, AKILLI TELEFONLARIN YERİNE GEÇECEK"

Elon Musk'ın Neuralink ile ilgili tek iddiası bu değil. Gelecekte akıllı telefonların olmayacağına inanıyor. Bunun yerine geleceğe Neuralink çiplerinin hakim olacağını iddia etti.

Musk, X platformunda "Yeni X telefonunuzu düşünerek kontrol etmenizi sağlamak için beyninize bir Neuralink takar mıydınız?" diye soran bir parodi hesabına şöyle cevap verdi: "Gelecekte telefonlar olmayacak. Sadece Neuralink'ler olacak."