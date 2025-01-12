Elon Musk canlı yayında duyurdu: Neuralink beyin çipi için yeni gelişme

12 Ocak 2025 09:28 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:28

Elon Musk, Neuralink'in beyin-bilgisayar cihazının üçüncü bir hastaya başarıyla implante edildiğini ve cihazın 2025 yılında 20-30 yeni implant planıyla daha fazla insana ulaşacağını açıkladı. Çip takılan ilk 2 hasta ne durumda? İşte ayrıntılar.

Elon Musk, insan beynine çip takmaya devam ediyor: Bir ülkeden daha onay aldı

Elon Musk, insan beynine çip takmaya devam ediyor: Bir ülkeden daha onay aldı

Neuralink​ tarafından geliştirilen beyin-bilgisayar cihazı şu ana kadar iki insan hastaya takılmıştı. Şirketin kurucusu Elon Musk​, beyin çipinin üçüncü bir hastaya implante edildiğini açıkladı. Musk ayrıca Neuralink'in 2025 yılında yaklaşık 20-30 implant​ daha yapma planı olduğunu duyurdu.

İLK BEYİN İMPLANTI GEÇEN SENE TAKILDI

Elon Musk, bu hafta ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ve kendi sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir etkinlik sırasında "Şu anda Neuralink takılı üç insanımız var ve hepsi de iyi çalışıyor" bilgisini paylaştı. Neuralink bir yıl önce cihazını ilk hastası olan Noland Arbaugh'a yerleştirdiğini açıklamıştı.

Arbaugh, çip takılmasının ardından sadece düşünceleriyle bilgisayar faresini kontrol edebilir hale geldi. Çipin takıldığı ikinci hasta Alex ise QuadStick adı verilen ağızdan kumandalı bir kontrolcü yardımıyla Counter-Strike oyununu kılını kıpırdatmadan oynadı. Tabii Neuralink'te her şey tamamen kusursuz bir şekilde ilerlemedi.

Geçtiğimiz aylarda Arbaugh'un beynine takılan iplik bazlı elektrotların yüzde 85'inin yerinden çıktığı açıklandı. Hasta buna rağmen implantı etkin bir şekilde kullanabiliyor olsa da Neuralink, Alex'te bu sorunu yaşamamak için implantı beynine tamamen bağlamayı tercih etti ve bazı hafiflemeleri azalttı.

NEURALİNK'İN İKİ ÇALIŞMASI VAR

Öte yandan Neuralink'in şu anda ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) kayıtlı iki çalışması bulunuyor. İlk olarak Prime Çalışması, 5 hasta için tasarlanmış olup, felçli hastaların zihinleriyle bilgisayar veya akıllı telefon gibi harici cihazları kontrol etmelerini sağlıyor. Convoy Çalışması ise üç hasta için tasarlanmış olup, onların destekleyici robotik kollar gibi cihazları kontrol etmelerini mümkün kılıyor.