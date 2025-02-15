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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk ChatGPT'yi 97,4 milyar dolara satın almak istedi, OpenAI kabul edip etmeyeceğini açıkladı

Elon Musk ve yatırımcılarının OpenAI'ı 97,4 milyar dolara satın alma teklifine cevap geldi. Daha önce OpenAI CEO'su Sam Altman, X hesabından bir açıklama yaparak "Teşekkürler ama biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz" demişti. Şimdi ise OpenAI yönetim kurulundan yeni bir açıklama geldi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 14:44

Elon Musk, ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zeka modellerinin sahibi olmak için OpenAI'ı 97,4 milyar dolara satın alma teklifinde bulundu. OpenAI yönetim kurulundan cevap geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Bret Taylor, X platformunda yaptığı açıklamada, "OpenAI satılık değildir ve kurul, Bay Musk'ın rekabeti bozma girişimini oybirliğiyle reddetmiştir" ifadelerini kullandı.

Elon Musk ve Sam Altman

SAM ALTMAN, ELON MUSK İLE DALGA GEÇMİŞTİ

Bu hafta başında, Elon Musk öncülüğündeki bir grup yatırımcı, ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI'ı 97,4 milyar dolara satın almak için teklif sundu. Musk bu hedefini gerçekleştirseydi, ChatGPT ve DALL-E başta olmak üzere OpenAI bünyesindeki bütün uygulamaların sahibi olacaktı. OpenAI CEO'su Sam Altman ise "Hayır teşekkürler. Ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz" diyerek Tesla CEO'su ile alay etmişti.

OpenAI şu anda kar amacı gütmeyen bir yapıya sahip. Ancak daha fazla yatırım çekebilmek için kar amacı güden bir modele geçiş sürecine girmişti. Musk'ın avukatları ise OpenAI'ın bu dönüşümü iptal etmesi durumunda teklifin geri çekileceğini duyurdu.

Ancak OpenAI yönetimi, bu ihtimali göz ardı ettiklerini açıkça belirtti. Yönetim kurulu başkanı Taylor, yaptığı açıklamada, "OpenAI'ın herhangi bir yeniden yapılanması, kar amacı gütmeyen yapımızı ve Yapay Genel Zeka'nın (AGI) insanlığa fayda sağlamasını gerçekleştirme misyonumuzu güçlendirecek" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

OpenAI kimin? Hangi ülkenin?
OpenAI, ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi olup, 2015 yılında San Francisco'da kuruldu. Kurucu ortakları arasında Sam Altman, Greg Brockman, Reid Hoffman ve Elon Musk gibi isimler yer alıyor.
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#Teknoloji
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