Elon Musk, dev şirketlere dava açtı: X'i boykota misilleme!

07 Ağustos 2024 10:43 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:43

Neuralink çipi bir insana daha takıldı! İlk sonuçları Elon Musk açıkladı

Neuralink çipi bir insana daha takıldı! İlk sonuçları Elon Musk açıkladı

X CEO'su Linda Yaccarino, salı günü yaptığı açıklamada, sosyal medya platformunun Küresel Sorumlu Medya İttifakı (GARM) ve Dünya Reklamverenler Federasyonu'na (WFA) karşı bir antitröst davası açtığını duyurdu.

Yaccarino, X'te yayınladığı bir videoda, bu organizasyonların yanı sıra GARM üyeleri olan CVS Health, Mars, Orsted ve Unilever'i, X platformuna yönelik "sistematik yasa dışı boykot" yapmakla suçladı.

TechCrunch sitesinin aktardığına göre, Yaccarino'nun iddiaları temmuz ayında ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi tarafından yayınlanan "GARM'ın Zararları" başlıklı rapora dayanıyor.

"YASA DIŞI EYLEMLER X'E MİLYARLARCA DOLARA MAL OLDU"

Raporda, GARM aracılığıyla büyük şirketler, reklam ajansları ve endüstri derneklerinin, GARM ve üyeleri tarafından istenmeyen olarak kabul edilen platformlar, podcast'ler, haber siteleri ve diğer içerikleri boykot ettiği ve diğer koordineli eylemlere katıldıkları belirtiliyor. Bu iş birliğinin, tüketicilere sunulan çeşitli içerik ve görüşlerin ortadan kaldırılmasına neden olabileceği ifade ediliyor.

Kuruluşun sitesine göre GARM, 2019 yılında WFA tarafından kurulan "sektörün dijital medya platformlarındaki yasa dışı veya zararlı içerik ve bunların reklam yoluyla paraya çevrilmesi sorununu ele almasına yardımcı olmak" amacıyla kuruldu.

Yaccarino, bu kuruluşların ve yöneticilerinin yasa dışı eylemlerinin X'e milyar dolara mal olduğunu ifade etti. Öte yandan Texas'taki federal mahkemede açılan dava dilekçesinde, söz konusu kuruluşların daha önceki adı Twitter olan platformdan elde edilen milyarlarca dolarlık reklam gelirini "kolektif olarak alıkoymak için komplo kurdukları" iddia edildi.

Söz konusu boykotun Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Kasım 2022'de başladığı belirtilen dava dilekçesinde, Twitter'ın içerik ve güvenlik standartlarının değiştirileceği endişesi nedeniyle boykotun başlatıldığı aktarıldı.

X'in şikayetinde, "Rakip reklam verenler arasında kolektif eylem, sosyal medya platformları tarafından uygulanacak marka güvenliği standartlarını belirlemek amacıyla rekabet sürecini kısaltır ve pazar gücüne sahip bir grup reklam verenin kolektif görüşlerinin tüketicilerin çıkarlarının önüne geçmesine olanak tanır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Elon Musk'ın 2022'de Twitter'ı satın almasının ardından platformun reklam gelirlerinde düşüş yaşanmıştı.