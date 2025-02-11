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Teknoloji
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 | Murat Makas

Elon Musk duvara tosladı! İkinci OpenAI darbesi

Elon Musk liderliğindeki yatırımcı grubu, OpenAI'yi 97 milyar dolara satın almak için teklif sundu. Musk, OpenAI'yi tekrar kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarına dönüştürmeyi hedeflerken, CEO Sam Altman teklifi esprili bir dille reddetti. Bu hamle, yapay zeka dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Elon Musk duvara tosladı! İkinci OpenAI darbesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 09:23

Elon Musk liderliğindeki bir yatırımcı grubu, yapay zeka alanında devrim yaratan OpenAI'yi satın almak için 97 milyar doların üzerinde bir teklif sunduğunu duyurdu. Musk ve ekibinin, OpenAI'yi ilk kurulduğu dönemdeki (Elon Musk’ın yatırımcısı olduğu)  kar amacı gütmeyen araştırma laboratuvarı formatına geri döndürmeyi planladığı ifade ediliyor.
Musk'ın avukatı Marc Toberoff'un yaptığı açıklamaya göre, Musk ve onun yapay zeka girişimi xAI, çeşitli yatırım firmalarıyla birlikte OpenAI'nin kontrolünü ele geçirmek istiyor. Musk, OpenAI'nin orijinal misyonuna sadık kalması gerektiğini savunarak, şirketin şu anki ticari yöneliminin yapay zekanın etik ve güvenli gelişimi için risk oluşturduğunu iddia ediyor.

SAM ALTMAN'DAN MİZAHİ CEVAP

Ancak OpenAI CEO'su Sam Altman, Musk’ın teklifine hızlı bir yanıt verdi. Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden, "Hayır, teşekkür ederim. Ama isterseniz Twitter’ı 9.74 milyar dolara satın alırız" şeklinde esprili bir paylaşımda bulundu. Altman’ın bu yanıtı, iki teknoloji lideri arasındaki rekabetin ve geçmişteki anlaşmazlıklarının hala sürdüğünü gösteriyor.
Musk, 2022 yılında X (eski adıyla Twitter) platformunu 44 milyar dolara satın almıştı. Altman’ın gönderisi, Musk’ın Twitter satın alımıyla ilgili tartışmalara da atıfta bulunarak, teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı.

MUSK VE ALTMAN ARASINDAKİ UZUN SÜRELİ ÇEKİŞME

Elon Musk ve Sam Altman, 2015 yılında OpenAI’nin kuruluşuna öncülük eden isimler arasında yer alıyordu. Ancak şirketin geleceği ve yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Musk, 2018 yılında yönetim kurulundan ayrıldı. O günden bu yana Musk, OpenAI’nin ticari bir yapıya dönüşmesini eleştirerek, şirketin kamu yararına çalışan bir araştırma laboratuvarı olarak kalması gerektiğini savundu.
Musk, geçtiğimiz yıl OpenAI’yi Kaliforniya eyalet mahkemesinde ve daha sonra federal mahkemede dava etti. Dava dilekçesinde, OpenAI’nin ilk hedeflerinden saparak kar odaklı bir teknoloji şirketine dönüştüğünü ve yapay zeka teknolojisinin toplumun genel yararına kullanılmasını engellediğini öne sürdü. Buna karşılık OpenAI, gelişmiş yapay zeka modelleri geliştirmek için ciddi yatırımlar gerektiğini ve bunun için kâr odaklı bir yapıya geçmenin zorunlu olduğunu savunuyor.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YANKI UYANDIRAN GİRİŞİM

Musk’ın bu hamlesi, yapay zeka sektöründe önemli bir dönüm noktası olabilir. Eğer Musk ve yatırımcı grubu OpenAI’yi satın alabilirse, şirketin gelecekte nasıl bir yöne evrileceği büyük bir merak konusu olacak. Ancak Altman’ın yanıtı ve mevcut OpenAI yönetiminin duruşu göz önüne alındığında, Musk’ın bu satın alma girişiminin başarılı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

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