Elon Musk duyurdu: Neuralink, körlüğü tedavi etmeye hazır

Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) geliştiren şirketi Neuralink, felçli hastalara düşünce gücüyle oyun oynatan ilk ürününün ardından ikinci kritik projesini duyurdu. Musk, şirketin "Blindsight" adını verdiği cihazın mühendislik açısından tamamen hazır olduğunu ve yasal onay sürecinin beklendiğini açıkladı.

Musk, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Blindsight'ın doğuştan görme engelli olan veya sonradan görme yetisini tamamen kaybeden kişilerin dahi görmesini sağlayacağını iddia etti.

NEURALINK 2024 YILINDA İNSAN DENEYLERİNE BAŞLADI

2016 yılında kurulan Neuralink, insanlı klinik deneylerine 2024 yılında başlamıştı. Şirketin geliştirdiği beyin implantını taşıyan ilk hasta, düşünce gücüyle ekrandaki bir fare imlecini hareket ettirmişti.

Musk, "Telepathy" olarak adlandırılan cihaz hakkında yaptığı paylaşımda, "Sadece düşünerek bilgisayarlarla veya insanlarla yüksek hızlı iletişim kurulmasını sağlıyor. Çıktı bant genişliği birkaç yıl içinde en hızlı insan hızını veya klavye yazımını büyük ölçüde aşacak" ifadelerini kullanmıştı.

https://x.com/elonmusk/status/2116019939056513218?a=k6JEZIGxwOqBw_jRHN8&s=20

ÇİNLİLER DE BEYİN ÇİPİ GELİŞTİRİYOR

Beyin-bilgisayar arayüzü alanında çalışan tek şirket Neuralink değil. Sosyal medya devi Meta, kullanıcıların düşüncelerini tuş vuruşlarına dönüştüren ve cerrahi müdahale gerektirmeyen bir manyetoensefalografi tarayıcısı geliştiriyor. Çin merkezli NeuroXess ise bu yıl insanlı klinik test sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Ancak Neuralink, Musk'ın finansal desteği sayesinde rakipleri arasında öne çıkıyor.

Beyin çiplerinin büyük çoğunluğu, beynin harici cihazları kontrol etmek amacıyla dışarıya sinyal göndermesi mantığıyla çalışıyor. İşitme engellilerin yeniden duymasını sağlayan koklear implantlar ve dokunma hissini geri kazandıran duyusal nöroprotezler ise harici sensörlerden beyne sinyal aktarıyor.

BLINDSIGHT CİHAZI NASIL ÇALIŞACAK?

Neuralink'in Blindsight cihazı ise yapay bir görsel iletim yolu oluşturmayı amaçlıyor. Harici bir kamera görüntüleri kaydediyor ve ardından sinyalleri beyin-bilgisayar arayüzü aracılığıyla kullanıcının beyninin doğrudan işleyeceği verilere dönüştürüyor.