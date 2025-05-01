Elon Musk için yolun sonu mu? Tesla yeni CEO peşinde

Elon Musk'ın Tesla üzerindeki etkisi tartışma konusu haline geldi. Şirketin piyasa değeri 600 milyar dolar erirken, Wall Street Journal'ın haberine göre yönetim kurulu gizlice yeni bir CEO arayışına başladı.

ABD merkezli prestijli ekonomi gazetesi Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Tesla yönetim kurulu Elon Musk'ın yerine geçebilecek bir isim arayışına başladı. Yaklaşık bir ay önce sessiz sedasız başlatılan süreçte, bazı yönetici arama firmalarıyla görüşüldüğü öne sürüldü.

Şirketin satışlarında büyük düşüşler, protestolar ve azalan karlarla mücadele ettiği bir dönemde, Musk'ın hükümet harcamalarını kısmaya yönelik Washington'daki faaliyetlerine odaklanması bu süreci tetikledi.

TESLA YÖNETİM KURULU ELON MUSK'I UYARDI

Habere göre, yönetim kurulu üyeleri Musk ile bir araya gelerek dikkatinin dağılmış olmasından endişe duyduklarını ifade etti ve kendisinden Tesla'ya daha fazla zaman ayırmasını, bu konuda kamuoyuna açık bir taahhütte bulunmasını talep etti. Musk bu taleplere karşı çıkmadı ve ardından yatırımcılara, mayıs ayından itibaren Tesla'ya "çok daha fazla zaman ayıracağını" söyledi.

Musk'ın hükümetle ilgili çalışmaları, Tesla'nın on yılı aşkın süredir ilk kez yıllık satışlarının düşmesine neden oldu. Ayrıca Musk'ın siyasi duruşu, bazı tüketiciler nezdinde şirketin marka imajını zedeledi. Sonuçlar ise hızlı ve sert oldu: Tesla'nın piyasa değeri aralık ayında 1,5 trilyon dolarken, şu anda yaklaşık 900 milyar dolara düştü.

Tüm bu zorluklara rağmen Musk, geçen haftaki kazanç açıklamasında Tesla'nın geleceği konusunda iyimser konuştu. Şirket, yüzde 71 oranında kar kaybı ve yüzde 9 gelir düşüşü bildirdi. Musk yatırımcılara, "Ölümün eşiğinde değiliz. Buna yakın bile değiliz" dedi.

WSJ'nin haberine göre, halef planlamasının mevcut durumu belirsizliğini koruyor. Ayrıca neredeyse 20 yıldır Tesla'yı yöneten Musk'ın bu girişimden haberdar olup olmadığı da net değil.