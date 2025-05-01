Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk için yolun sonu mu? Tesla yeni CEO peşinde

Elon Musk'ın Tesla üzerindeki etkisi tartışma konusu haline geldi. Şirketin piyasa değeri 600 milyar dolar erirken, Wall Street Journal'ın haberine göre yönetim kurulu gizlice yeni bir CEO arayışına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 11:44

ABD merkezli prestijli ekonomi gazetesi Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Tesla yönetim kurulu Elon Musk'ın yerine geçebilecek bir isim arayışına başladı. Yaklaşık bir ay önce sessiz sedasız başlatılan süreçte, bazı yönetici arama firmalarıyla görüşüldüğü öne sürüldü.

Şirketin satışlarında büyük düşüşler, protestolar ve azalan karlarla mücadele ettiği bir dönemde, Musk'ın hükümet harcamalarını kısmaya yönelik Washington'daki faaliyetlerine odaklanması bu süreci tetikledi.

TESLA YÖNETİM KURULU ELON MUSK'I UYARDI

Habere göre, yönetim kurulu üyeleri Musk ile bir araya gelerek dikkatinin dağılmış olmasından endişe duyduklarını ifade etti ve kendisinden Tesla'ya daha fazla zaman ayırmasını, bu konuda kamuoyuna açık bir taahhütte bulunmasını talep etti. Musk bu taleplere karşı çıkmadı ve ardından yatırımcılara, mayıs ayından itibaren Tesla'ya "çok daha fazla zaman ayıracağını" söyledi.

Elon Musk için yolun sonu mu? Tesla yeni CEO peşinde

Musk'ın hükümetle ilgili çalışmaları, Tesla'nın on yılı aşkın süredir ilk kez yıllık satışlarının düşmesine neden oldu. Ayrıca Musk'ın siyasi duruşu, bazı tüketiciler nezdinde şirketin marka imajını zedeledi. Sonuçlar ise hızlı ve sert oldu: Tesla'nın piyasa değeri aralık ayında 1,5 trilyon dolarken, şu anda yaklaşık 900 milyar dolara düştü.

Tüm bu zorluklara rağmen Musk, geçen haftaki kazanç açıklamasında Tesla'nın geleceği konusunda iyimser konuştu. Şirket, yüzde 71 oranında kar kaybı ve yüzde 9 gelir düşüşü bildirdi. Musk yatırımcılara, "Ölümün eşiğinde değiliz. Buna yakın bile değiliz" dedi.

WSJ'nin haberine göre, halef planlamasının mevcut durumu belirsizliğini koruyor. Ayrıca neredeyse 20 yıldır Tesla'yı yöneten Musk'ın bu girişimden haberdar olup olmadığı da net değil.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ford Fiesta geri dönebilir! Ama çok büyük bir farkla
Apple zirveyi zorluyor! 2025'in en çok satan telefon markaları şaşırttı

Sıkça Sorulan Sorular

Uygun fiyatlı Tesla Model Y fiyat ne kadar?
Tesla, yüzde 10 ÖTV dilimine giren yeni Model Y SR aracını 1 milyon 909 bin 116 TL'lik başlangıç fiyatı ile satışa sundu.
ETİKETLER
#elon musk
#tesla
#protestolar
#ceo
#yönetim kurulu
#Satış Düşüşü
#Kar Kaybı
#Siyasi Duruş
#Marka İmajı
#Tesla Model Y
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.