Elon Musk kahrolacak! Tesla'ya Robotaxi ve Cybercab şoku

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, "Robotaxi" ve "Cybercab" markalarını tescil ettirmek için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuruda bulunmuştu. Ofis kararını açıkladı.

Tesla'nın, araçlarıyla ilgili olarak "Robotaxi" terimini tescil ettirme girişimi, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından "fazla genel" bulunarak reddedildi. TechCrunch'ın haberine göre, şirketin "Robotaxi" terimini yaklaşan yolcu taşıma hizmeti için tescil ettirme çabası ise hâlâ inceleniyor.

CYBERCAB VE ROBOTAXİ BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Ayrıca Tesla'nın "Cybercab" terimi için yaptığı marka başvuruları da, başka şirketlerin benzer "Cyber" temalı markalar peşinde olması nedeniyle durduruldu. Bunlar arasında, Cybertruck için çeşitli aksesuarlar geliştiren bir firmanın yaptığı çok sayıda başvuru da yer alıyor.

USPTO, "Robotaxi" gibi terimlerin özgünlük taşımadığını belirterek, başvuruyu resmen reddetti. Tesla'nın terimi neden kendine özgü olarak kullanmak istediğine dair detaylı belgeleri hazırlayıp 3 ay içinde patent ofisine sunması gerekiyor.

Tesla, marka başvurularını Ekim 2024'te, Cybercab adlı özel üretim elektrikli aracı tanıttığı gün yapmıştı. Cybercab, şirketin gelecekte planladığı otonom yolcu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Firma ayrıca 10 Ekim'de "Robobus" terimi için de marka başvurusunda bulundu ve inceleme süreci devam ediyor.