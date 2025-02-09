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Teknoloji
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 | Murat Makas

Elon Musk: TikTok'u satın almaya niyetim yok!

Teknoloji dünyasının ünlü ismi Elon Musk, tartışmaların odağındaki TikTok'u satın alacağı iddialarını yalanladı.

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Elon Musk: TikTok'u satın almaya niyetim yok!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 10:45

Teknoloji dünyasının en popüler isimlerinden Elon Musk, TikTok'u satın alacağına dair iddialara son noktayı koydu. Ünlü milyarder, ABD'nin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklamaya çalıştığı Çin merkezli uygulama hakkında "TikTok için bir teklif vermedim ve böyle bir planım yok" dedi.
Musk, bu açıklamayı Almanya'da düzenlenen bir konferansta yaptı. Etkinliğe video bağlantısıyla katılan iş insanı, TikTok'u kişisel olarak da kullanmadığını belirtti. 2022'de Twitter'ı satın alarak "X" adını veren Musk, "Genelde şirketleri sıfırdan kurarım. Twitter benim için bir istisnaydı, çünkü ifade özgürlüğünü korumak istedim" ifadelerini kullandı.

ÇİN VE ABD ARASINDA TİKTOK KRİZİ

Son dönemde ABD yönetimi, Çinli teknoloji devi ByteDance'in elinde bulunan TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu öne sürüyor. Çin hükümeti ise bu baskılara karşı çıkıyor. Bloomberg'in haberine göre, Çin yönetimi TikTok'un ABD operasyonlarının Musk ya da Trump'a yakın iş insanlarına satılmasını değerlendirdi. Ancak ByteDance, TikTok'u satmayı kesin bir dille reddetti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde TikTok hakkındaki fikrini değiştirdi. Daha önce uygulamayı yasaklamak isteyen Trump, "Genç seçmenleri kazandık, TikTok sayesinde oldu. O yüzden bu platforma karşı sıcak duygular besliyorum" dedi. Ancak Trump'ın, Elon Musk ya da Oracle'ın TikTok'u satın almasına onay verebileceği konuşuluyor.

MUSK, YAPAY ZEKÂ ALANINDA YARIŞA DEVAM EDİYOR

Elon Musk, konferansta sadece TikTok'la ilgili konuşmadı. Kendi yapay zekâ şirketi xAI'nin, Çinli yazılım şirketi DeepSeek ile rekabet ettiğini de söyledi. DeepSeek'in piyasaya sürdüğü yapay zekâ modelleri büyük yankı uyandırmış, teknoloji devlerini sarsmıştı. Musk ise "Bu bir devrim değil. xAI ve diğerleri çok daha iyi modeller sunacak" diyerek iddialı bir açıklama yaptı.

ALMANYA'YA TAVSİYE: GEREKSİZ YASALARI KALDIRIN

Musk, Almanya'daki bürokratik süreçlere de değindi. "ABD'de devlet verimliliği için bir departman kurduk. Almanya da aynısını yapmalı. Gereksiz yasalarla zaman kaybetmeyin" dedi. Ayrıca Almanya'nın aşırı sağ partisi AfD'yi desteklediğini belirterek "Mantıklı göç politikaları olmalı. Kültürel miras korunmalı" ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamalar ülkede büyük tartışmalara yol açtı.
 

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#Teknoloji
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