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 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk Türklere beyin çipi takacak! Detaylar belli oldu

Elon Musk, felçli hastaların, beyin çipi aracılığıyla bilgisayar kullanmak gibi işlemleri gerçekleştirebilmesini sağlayan Neuralink hizmetini tüm dünyaya açtı. Artık Türkiye dahil bütün ülkelerdeki hastalar, Neuralink'e gönüllü olarak başvurarak beyin çipi taktırabilecek.

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Elon Musk Türklere beyin çipi takacak! Detaylar belli oldu
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 14:54

Elon Musk'ın sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, geliştirdiği beyin implantı teknolojisinin gönüllü programını küresel ölçekte erişime açtı. Şirket, resmi X hesabından yaptığı açıklamayla, daha önce sadece ABD, İngiltere ve Kanada'daki bireylerin katılabildiği programa artık dünyanın her yerinden başvuru kabul edileceğini duyurdu.

NEURALINK, TETRAPLEJİ HASTALARI ARIYOR

Türkiye'deki kişilerin de başvurabileceği şirket, önceliğini tetrapleji hastalarına veriyor. Beyin ve omurilik hasarı nedeniyle eller ve bacaklar dahil vücudun büyük bölümünün kontrolünü kaybeden bireyler, implant sayesinde, yalnızca düşünerek dış dünyayla iletişimlerini sağlayabilecekler.

Elon Musk Türklere beyin çipi takacak! Detaylar belli oldu

ŞU ANA KADAR 3 KİŞİYE BEYİN ÇİPİ TAKILDI

Bugüne kadar 3 denek üzerinde başarıyla uygulanan sistemin ilk operasyonu Ocak 2024'te gerçekleştirilmişti. Neuralink, önümüzdeki süreçte implantın kullanımını genişleterek yüzlerce kişiye ulaşmayı planlıyor.

2026'ya kadar 1000 kişiye çip takmayı hedeflediklerini belirten Elon Musk, Ağustos 2024'te X'te yaptığı bir açıklamasında, 10 yıl içinde milyonlarca insanın Neuralink'e sahip olacağını ifade etti. "Her şey yolunda giderse, birkaç yıl içinde yüzlerce insanın Neuralink'i olacak. Belki beş yıl içinde on binlerce, 10 yıl içinde milyonlarca kişi olacak" diye yazdı.

Elon Musk Türklere beyin çipi takacak! Detaylar belli oldu

Neuralink'in beyin çipi implantı programını tüm dünyaya açması, Musk'ın bu hedefini gerçekleştirme yolunda attığı en büyük adımlardan bir tanesi. Yeni dönemde, felçli bireyler dünyanın neresinde olursa olsun başvuruda bulunarak deneysel çalışmaya dahil olma ve teknolojiyle hayatlarında yeni bir sayfa açma imkânı elde edecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Neuralink beyin çipi programına nasıl başvurulur?
Neuralink'in küresel gönüllü programına başvurmak için şirketin resmi web sitesini ziyaret ederek başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvurular dünya genelinden kabul ediliyor.
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#Teknoloji
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