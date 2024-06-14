Elon Musk, üç yeni Tesla modelinin yolda olduğunu açıkladı

14 Haziran 2024 10:30 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:31

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, perşembe günü düzenlenen şirketin yıllık hissedarlar toplantısında bombayı patlattı. Üç yeni modelin yolda olduğunu açıkladı.

Musk, beyaz örtüler altında üç otomobilin fotoğraflarının yer aldığı bir slayt göstererek yeni araçların yolda olduğunu söyledi. "Açıkçası üzerinde çalıştığımız bazı yeni ürünlerimiz var. Bunların oldukça özel olacağına inanıyorum" dedi.

ÜÇ YENİ TESLA MODELİ YOLDA

Paylaşılan görselde, araçlardan bir tanesinin kamyonet tarzı bir yapıya sahip olacağı anlaşılıyor. Diğer iki modelse sır gibi saklandığından ne oldukları anlaşılmıyor.

Tesla uzun süredir konuşulan robotaksisini 8 Ağustos'ta tanıtmayı planlıyor, dolayısıyla gizlenen modellerden biri bu olabilir.

Nisan ayında elektrikli otomobil üreticisi, daha uygun fiyatlı araçlar da dahil olmak üzere yeni modellerin lansman zamanlamasını hızlandırdığını söylemişti. O tarihte Tesla, bu modellerin 2024'ün sonlarında ya da 2025'in başlarında geleceğini belirtmişti.

ELON MUSK'A 56 MİLYAR DOLARLIK MAAŞ

Öte yandan Elon Musk'ın uzun bir süredir kavuşmak için adeta can attığı 56 milyar dolarlık maaş paketi onaylandı.

Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, şirketin hissedarlarına çağrı yaparak maaş paketinin onaylanması gerektiğini, aksi halde Musk'ı "başka şirketlere kaptırma riskiyle" karşı karşıya kalabileceklerini söylemişti.