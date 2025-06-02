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 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk XChat sistemini duyurdu: Telefon numarası zorunluluğu ortadan kalktı

Elon Musk, X'i sıradan bir sosyal ağ olmaktan çıkarıp hepsini kapsayan bir dijital süper uygulamaya dönüştürme hedefinde büyük bir adım daha attı: XChat. Tamamen yeni bir mimariyle geliştirilen ve Bitcoin benzeri şifreleme altyapısını kullanan XChat; uçtan uca şifreleme, kaybolan mesajlar, numarasız arama işlevi gibi özellikleri tek bir çatı altında sunuyor.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 17:08

Elon Musk, X platformu içinde yer alacak ve "tamamen yeni bir mimariye" sahip olduğunu belirttiği mesajlaşma sistemi olan "XChat" özelliğini duyurdu. Yeni sistem; uçtan uca şifreleme, kaybolan mesajlar, sesli ve görüntülü aramalar gibi birçok özellikle birlikte geliyor.

Bitcoin tarzı şifreleme kullanan Rust programlama diliyle geliştirilen XChat, şifreleme ve kaybolan mesajlara ek olarak, kullanıcıların her türden dosya göndermesine olanak tanıyor. Ayrıca sesli ve görüntülü aramalar için telefon numarasına ihtiyaç duyulmuyor ve bu özellik tüm platformlarda kullanılabiliyor.

https://x.com/elonmusk/status/1929238157872312773

RAKİPLERİNDEN FARKI NE?

XChat, rakip uygulamalar olan Signal ve Telegram ile karşılaştırıldığında hem özellikler hem de güvenlik açısından farklılık gösteriyor.

Telegram, büyük grupları ve botları destekliyor ancak sadece "Gizli Sohbetler" özelliği şifreli. Ayrıca kullanıcı verileriyle ilgili bazı endişeler de mevcut. Signal ise varsayılan olarak uçtan uca şifreleme sunuyor ve çok az veri topluyor, ancak özellik açısından sınırlı olduğu düşünülüyor.

XChat sistemi, işte tam da bu noktada farkını ortaya koyuyor. X, sosyal medya platformu olmanın ötesine geçerek videolar, görüntülü ve sesli aramalar, şifreleme gibi birçok işlevi bir araya getirecek ve önümüzdeki aylarda tercih edilen platform haline gelebilir.

Yeni platform bir süredir beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda. Ancak XChat'in dünya genelindeki X kullanıcılarına ulaşması birkaç haftayı bulabilir. Geçtiğimiz günlerde X, şifreli DM özelliğini geçici olarak askıya almıştı. XChat ile birlikte bu güvenlik özelliği yeniden devreye girecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

XChat nedir, ne zaman kullanıma sunulacak?
XChat, Elon Musk'ın X platformu içinde geliştirdiği yeni nesil bir mesajlaşma sistemidir. Uçtan uca şifreleme, kaybolan mesajlar, sesli ve görüntülü aramalar gibi güvenli özellikler sunar. Önümüzdeki haftalarda tüm dünyada kullanıma açılması bekleniyor.
ETİKETLER
#elon musk
#güvenlik
#telegram
#mesajlaşma
#Üstünlük duygusu
#x (twitter)
#signal
#sosyal-medya
#Xchat
#Uçtan Uç Şifreleme
#Teknoloji
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