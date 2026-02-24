Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk, yapay zekası Grok'u ABD ordusunun erişimine açıyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın, yapay zeka modeli Claude ile yaşadığı güvenlik anlaşmazlıklarının ardından Elon Musk'a ait xAI ile Grok'un gizli askeri sistemlerde kullanılması için anlaştığı öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 16:05

Milyarder iş insanı ile ABD Savunma Bakanlığı () arasında gizli bir anlaşma yapıldığı iddia ediliyor. Axios haber platformunun ismini vermek istemeyen savunma yetkililerine dayandırdığı rapora göre, Musk'ın sahibi olduğu xAI şirketi ile Pentagon sohbet robotu 'un gizli askeri sistemlere entegrasyonu konusunda el sıkıştı.

Pentagon ile ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic arasında son dönemde gündeme gelen tartışmalar, Pentagon'u yeni yapay zeka modeli arayışına yönlendirdi. Musk'a ait xAI şirketinin, Pentagon ile Grok yapay zeka modelinin, gizli askeri sistemlerde "tüm yasal askeri amaçlar" doğrultusunda kullanılmasına olanak tanıyan anlaşma yaptığı iddia edildi.

Elon Musk, yapay zekası Grok'u ABD ordusunun erişimine açıyor

HEGSETH İLE AMODEİ BİR ARAYA GELECEK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bir araya gelmesi beklenen Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'ye ültimatom vereceği, tüm güvenlik önlemelerini kaldırmayı kabul etmemesi durumunda Pentagon'un şirketi "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

Şimdiye kadar ABD ordusunun istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için Pentagon'a kullanıma açmayı reddetmesinin ve askeri kullanıma dair güvenlik endişelerinin anlaşmazlıklara yol açtığı ifade ediliyor.

Claude modelinin, Anthropic'in Palantir ile işbirliği sayesinde ABD'nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonda kullanıldığı belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
40 bin Volvo EX30 yangın riskiyle geri çağrılıyor: Şirketten kullanıcılara 'şarj' uyarısı
ETİKETLER
#elon musk
#yapay zeka
#pentagon
#grok
#Askeri Sistemler
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.