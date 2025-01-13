Elon Musk'a rakipten şok hamle: Çin, Starlink uydularını rekor sürede avlıyor

13 Ocak 2025 16:20 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:21

Çinli bilim insanları, Elon Musk'ın Starlink takımyıldızına yönelik bir simülasyon gerçekleştirdi. Yalnızca 99 uydu kullanarak 12 saat içinde 1.400 Starlink uydusunu etkili şekilde "avlayabileceklerini" ortaya koydular. Çalışmada, balinaların avlanma tekniklerinden esinlenilerek geliştirilen bir yapay zeka algoritması kullanıldı.

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Donald Trump'ın sağ kolu olarak anılan Elon Musk'ın uydudan internet hizmeti Starlink​'in, daha önce düşünüldüğü kadar dokunulmaz olmadığı, Çin​'deki bilim insanlarından oluşan bir ekibin dev takımyıldızı hedef alan bir uzay operasyonunu simüle etmesiyle ortaya çıktı.

12 SAATTE 1.400 ADET STARLİNK UYDUSUNA YAKLAŞTILAR

Bilgisayar simülasyonundan elde edilen sonuçlara göre Çin, sadece 99 uydusunu kullanarak 12 saat içinde yaklaşık 1.400 Starlink uydusuna etkili bir şekilde yaklaşabildiğini kanıtladı. Bu uyduların keşif, takip veya diğer operasyonlar için lazerler, mikrodalgalar ve diğer cihazlarla donatılabileceği belirtildi.

Nanjing Havacılık ve Uzay Üniversitesi'ndeki havacılık kontrol departmanı direktörü Wu Yunhua, "Ukrayna-Rusya çatışmasında Starlink mega takımyıldızının potansiyel askeri uygulama değeri öne çıktı. Son yıllarda uzayın askerileşmesi yoğunlaştı ve bu durum Çin'in uzay güvenliği için önemli bir tehdit oluşturdu. Bu sistemin operasyonel durumunu izlemek ve takip etmek özellikle önemlidir" dedi.

Ekip tarafından yürütülen çalışma, 3 Ocak'ta Çin'in "Systems Engineering and Electronics" adlı akademik dergisinde yayımlandı.

SPACEX, 6 BİNDEN FAZLA STARLİNK UYDUSU FIRLATTI

SpaceX, şu ana kadar 6 bin 700'den fazla Starlink uydusunu fırlattı. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı on binlere çıkaracak. Çin açısından az sayıda uyduyla bu kadar büyük bir takımyıldızı izlemek imkânsız olarak görülüyordu. Son derece karmaşık yörünge hesaplamalarının üstesinden gelmesi gerekiyordu ve bunun da kısa bir zaman diliminde gerçekleşmesi imkansız olarak düşünülüyordu.

Wu ve meslektaşları çeşitli askeri zorluklarla da karşılaştı. Örneğin, Çin uydularının Starlink uydularını en az 10 saniye boyunca tespit ekipmanlarının etkili menzili içinde tutacak kadar yakın uçması, ancak kazalara neden olacak kadar da yakın olmaması gerekiyordu.

BALİNALARIN AVLANMA TEKNİĞİNDEN ESİNLENDİLER

Ayrıca lazerler ve diğer ekipmanlar çok fazla enerji tükettiğinden, bilim insanlarının her bir Çin uydusu için güneşe dönük yeterli şarj süresi ayarlamaları da gerekiyordu. Uyduların manevra yapması da farklı süreler alıyordu ve bu da yörünge hesaplamalarının zorluğunu daha da artırıyordu.

Ekip, bu engellerin üstesinden gelebilmek amacıyla, balinaların avlanma tekniklerinden esinlenerek ikili bir yapay zeka (AI) algoritması tasarladı. Bu algoritma sayesinde Çin uyduları, birlikte çalışarak Starlink uydularını etkili bir şekilde "avlayabilecek." Wu ve meslektaşları, geliştirdikleri teknolojinin, iki dakika içinde güvenilir bir eylem planı oluşturabildiğini belirtti.