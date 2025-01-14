Elon Musk’ı yok etmeye yemin etti

14 Ocak 2025 09:59 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:04

Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon Elon Musk’a sert çıkarak, “Onu durdurmak benim kişisel görevim.” dedi. Bannon, Musk’ı zenginliğini siyasi güce çevirmekle suçladı ve H-1B vizeleri üzerinden başlayan tartışmayı daha da alevlendirdi.

ABD’de Donald Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon, Elon Musk’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bannon, Musk’ın siyasi etkisini kırmayı kendisine "kişisel bir hedef" olarak belirlediğini söyledi.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera ile yaptığı röportajda konuşan Bannon, Musk’ı “oldukça kötü bir insan” olarak nitelendirdi ve H-1B vizeleri konusundaki görüşlerini sert bir şekilde eleştirdi. Bannon “Beni en çok rahatsız eden şey, Musk’ın Amerikan politikasına olan etkisi. O, bu ülkede doğmadı bile. Güney Afrika’ya geri dönmeli” dedi.

H-1B VİZELERİ TARTIŞMASI

H-1B vizeleri, teknoloji sektöründe uluslararası yeteneklerin ABD’ye çekilmesi için önemli bir araç olarak görülüyor. Musk ve bazı iş dünyası liderleri bu vizeleri desteklerken, Bannon ise bu vizelerin Amerikan işçilerine zarar verdiğini savunuyor. Trump, ilk başkanlık döneminde H-1B vizelerine kısıtlama getirmiş olsa da, yeni dönemde Musk’ın görüşlerini destekleyerek bu kısıtlamaları gevşetmeyi tercih etti.

Bannon, Musk’ı bu tartışma üzerinden eleştirdi ve “Tek amacı zenginliğini artırmak ve bu yolla daha fazla güç kazanmak” dedi. Musk’ın, Trump’ın yeniden seçilmesi için 277 milyon dolar bağış yaptığını hatırlatan Bannon, Musk’ın Avrupa siyasetine yönelmesini de H-1B tartışmalarından uzaklaşma çabası olarak nitelendirdi.

BANNON VE MUSK ARASINDAKİ GERİLİM

Bannon, daha önce Trump’ın seçim kampanyasında önemli bir rol oynamış ancak 2017’de Trump tarafından görevden alınmıştı. Şimdi ise Trump’ın ikinci dönemi için hazırlık yaparken, Musk’a olan tepkisini açıkça dile getiriyor. Bannon, Musk’ın siyasi etkisinin sınırlanması gerektiğini savunuyor ve bu hedefini 2025 yılına kadar gerçekleştirmek istediğini söylüyor.

Elon Musk​ ise, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, her türden ırkçılığa karşı olduğunu bir kez daha vurgulamıştı. Musk’ın açıklamaları, Bannon’un sert eleştirileriyle daha da alevlenen bu tartışmanın Amerikan siyasetinde önemli bir konu olmaya devam edeceğini gösteriyor.

ZENGİNLİK VE GÜÇ ELEŞTİRİSİ

Musk’ın 426 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olduğuna dikkat çeken Bannon, Musk’ın bu serveti siyasi güce dönüştürme çabalarını eleştiriyor. Tesla hisselerinin değer kazanmasıyla rekor seviyelere ulaşan Musk, yalnızca ABD’de değil, Avrupa’da da etkisini artırıyor.