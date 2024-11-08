Elon Musk’ın sahibi Neuralink’e rakip şirket geliştirdi: Görme engellilerin görmesini sağlayacak

08 Kasım 2024 13:47 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 13:48

Elon Musk’ın sahibi olduğu Neuralink’e rakip bir şirket geliştirdiği 2 mm'lik bir çip sayesinde görme engellilere sevindirici haber veriyor. Görme engelli vatandaşların görme yetisini geri kazanabildiği çip geliştirildi. Çipin çalışma mantığıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Elon Musk’ın kurduğu Neuralink’in rakibi olan Science Corporation şirketi bir implant geliştirdi. Deneysel göz implantı, görme engelli hastalara yüzleri, ayrıntıları ve harfleri daha net görmemizi sağlayan kısım olan merkezi görüşü geri kazandırabilir. Son klinik denemesinde ön sonuçlara göre bazı katılımcılar artık kitap okuyabilecek, kağıt oynayabilecek ve daha fazlasını yapabilecek kadar iyi görebildikleri belirtiliyor.

DAHA NET GÖRÜYORLAR

Tüm bu başarılar, hastaların merkezi görüşünün bazı kısımlarını geri kazandıran deneysel göz implantı sayesinde gerçekleşti. Tıbbi standartlara göre hala “yasal olarak kör” olarak kabul edilmelerine rağmen, hastalar artık “Prima” olarak adlandırılan implant sayesinde daha net görebiliyorlar.

SADECE 2 MM’LİK KARE BİR ÇİP

Cerrahi olarak hastanın retinasının altına yerleştirilen 2 mm’lik kare bir çip olan Prima’nın yerleştirilme işleminin tamamlanması yaklaşık 80 dakika sürüyor. Çip, bağlı olan kameraları kullanarak video çeken bir gözlükle eşleşiyor ve kızılötesi ışık desenleri, 378 ışıkla çalışan pikselle kaplı çipe gönderiliyor.

BEYNE BİLGİ GÖNDERİYOR

Deneysel göz implantı bu ışığı alarak, gözün doğal elektrik darbelerini tetikleyen elektriksel uyarıya dönüştürüyor. Bu süreç, gözün kameranın gördüğü şey hakkında beyne bilgi göndermesini sağlayarak hastanın neye baktığını anlamasını sağlıyor.

Çipin yaptığı bu dönüştürme ile beyne gönderilen sinyallerin yorumlanabilmesi sayesinde, temel olarak gözün doğal görme işlemi sırasında kullandığı yöntem takip edilmiş oluyor. Görüşü geri kazandırmak için yapılan pek çok farklı çalışma olsa da bu implantın oldukça umut verici olduğu rahatlıkla söylenebilir ve yapılan testlerde şimdiden başarı elde edilmiş olması, implantın geleceği hakkında ümitleri arttırıyor.