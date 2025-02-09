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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'tan Donald Trump'ı kızdıracak TikTok açıklaması: Satın alma iddialarına son noktayı koydu

ABD'nin ulusal güvenlik endişesi nedeniyle yasaklamaya çalıştığı TikTok'un geleceği, Elon Musk tarafından yapılan son açıklamaların ardından iyice belirsizleşti. Ünlü iş insanı, şirketleri satın almak gibi bir alışkanlığı olmadığını ve bunu nadiren yaptığını belirterek, TikTok defterini resmen kapattı.

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Elon Musk'tan Donald Trump'ı kızdıracak TikTok açıklaması: Satın alma iddialarına son noktayı koydu
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 09:52

ABD’de popüler kısa video uygulaması TikTok’un geleceği belirsizliğini korurken, milyarder iş insanı Elon Musk, platformu satın almakla ilgilenmediğini açıkladı. Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinin TikTok’u satın alabileceğine dair sözlerinden kısa bir süre sonra bu açıklamayı yaptı.

ELON MUSK, TIKTOK HAKKINDA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Elon Musk, TikTok’un formatına aşina olmadığını ve kişisel olarak uygulamayı kullanmadığını belirtti. “Genelde şirketleri satın almam, bu çok nadiren olur” diyen iş insanı, sosyal medya platformu X'i (eski adıyla Twitter) 44 milyar dolara satın almasının ise alışılmadık bir durum olduğunu sözlerine ekledi. “Genelde şirketleri sıfırdan inşa ederim” dedi.

Elon Musk

ABD’DE TIKTOK KRİZİ DEVAM EDİYOR

ABD yönetimi, TikTok’un ulusal güvenlik riski oluşturduğunu savunarak, uygulamanın ABD’deki varlıklarının satılması ya da tamamen yasaklanmasına karar verdi. Bu kapsamda ByteDance’e, TikTok’un ABD operasyonlarını devretmesi için ocak ayına kadar süre tanınmıştı.

TikTok ise ABD’li kullanıcıların verilerini Çin ile paylaştığı iddialarını reddediyor. Ancak Apple ve Google, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından platformu ABD’deki uygulama mağazalarından kaldırdı. Bunun üzerine TikTok, Android kullanıcılarının platforma web sitesi üzerinden doğrudan ulaşabilmeleri için bir alternatif yol sundu.

ABD Başkanı Trump, TikTok’un satın alınması konusunda farklı taraflarla görüşmelerin sürdüğünü ve uygulamanın geleceğine dair kararın yakında verileceğini belirtti. Öte yandan kısa video uygulamasının halihazırda ülkede yaklaşık 170 milyon kullanıcısı bulunuyor.

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