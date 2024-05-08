Elon Musk'tan ilginç çıkış: 'Apple'ın bizden sakladığı ürünleri olabilir'

08 May 2024 14:19 - Güncelleme : 08 May 2024 14:21

11 ve 13 inç iPad Air (2024) tanıtıldı! Özellikleri ve Türkiye fiyatı

11 ve 13 inç iPad Air (2024) tanıtıldı! Özellikleri ve Türkiye fiyatı

Apple'ın dün akşam tanıttığı OLED ekranlı iPad Pro modeli, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın diline düştü. Musk'a göre Apple'ın halktan sakladığı ürünleri olabilir. Peki bu düşüncesinin sebebi ne?

IPAD PRO'YA İNCELİK ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ GELDİ

2024 iPad Pro (11 inç) modeli, 5.3 mm kalınlığa sahip. Bir önceki nesil iPad Pro'nun kalınlığı ise 5.9 mm seviyesinde bulunuyor. Yani iki yıl içinde tablet yalnızca 0.6 mm incelmiş.

X'te bir kullanıcı, Apple'ın 2023 yılında Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarına 30 milyar dolarlık yatırım yaptığı haberini paylaşarak, yeni iPad Pro'nun sadece "birazcık incelmiş olmasını" eleştirdi.

Elon Musk da bu paylaşımı alıntılayıp, Apple'ın Ar-Ge harcamalarını sorgulayarak, "Bu çok para. Belki geliştirilmekte olan bazı gizli ürünleri vardır" ifadesini kullandı.

PEKİ BU DOĞRU OLABİLİR Mİ?

Ortada bir "gizli ürün" varsa bunu anlamamız tabii ki de imkansız. Bununla birlikte şirketin halen test aşamasında olan cihazları / teknolojileri olabilir.

Örneğin geçen yıl tanıtılan Apple Vision Pro, o tarihe kadar şirketin sır gibi sakladığı (çeşitli sızıntılar olmuş olsa da) bir ürünüydü. Şu anda ise şirketin bir katlanabilir model üzerinde çalıştığı ve bu cihazın 2026 yılına kadar piyasaya çıkmayacağı söyleniyor.

Elon Musk'ın iddiasına ne doğru ne de yanlış demek mümkün değil.