Elon Musk'tan Kamala Harris paylaşımı! Yapay zeka endişeleri artırdı

29 Temmuz 2024 15:31 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:31

Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Elon Musk, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yer aldığı parodi reklam kampanyasını "parodi olduğunu belirtmeden" paylaşınca tepkiler peş peşe geldi.

Tesla, SpaceX ve X (Twitter) şirketlerinin sahibi olan Musk, Harris'in seçim kampanyası sözcüsü Mia Ehrenberg'in de tepkisini çekti. Ehrenberg, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, ABD vatandaşlarının Harris'in vadettiği güvenlik ve gerçek özgürlüğü istediğini bildiklerini belirterek, "Musk ve Donald Trump'ın yanlış ve yalan ifadelerine yer yok." dedi.

VİDEO, YAPAY ZEKANIN SİYASETTEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN ENDİŞELERİ ARTIRDI

Elon Musk'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların resmi adayı olması beklenen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yapay zeka teknolojisi kullanılarak değiştirilen videosunu paylaşmasının ardından yapay zekanın siyasetteki etkisine ilişkin endişeler arttı.

Kamala Harris, sesinin taklit edildiği videoda şu sözleri kullanıyor: "Ben Kamala Harris. Sizin Demokrat başkan adayınızım çünkü Joe Biden sonunda yaşlandığını kabul etti."

Videonun orijinalindeyse Harris, "Bu seçimde hepimiz bir soruyla karşı karşıyayız: Nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz?" diyor. Hemen ardından ünlü şarkıcı Beyonce'un Freedom şarkısı çalıyor.

"PARODİ KAMALA HARRIS VİDEOSU, YAPAY ZEKANIN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine az bir süre kala yapay zeka teknolojisinin siyasetteki etkisini değerlendiren dijital teknoloji uzmanı Hany Farid de söz konusu videonun yapay zekanın gücünü gösterdiğini belirtti.

Farid, "Yapay zeka tarafından oluşturulan ses çok iyi. Birçok insan, sesin Harris'e ait olduğuna inanmasa da videodaki sözlü anlatım güçlü duruyor. Ancak kamuoyu için sunulan yapay zeka araçları demokrasiye zarar vermek için kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

Public Citizen adlı danışmanlık grubunun eş başkanı Rob Weissman da çok sayıda insanın videonun gerçek olduğuna inandığını söyledi. Weissman, bu tarz içeriklere ilişkin birçok kez uyarılarda bulunduklarına dikkati çekti.

DONALD TRUMP - KAMALA HARRIS YARIŞINDA ELON MUSK KİMDEN TARAF?

ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Demokratların yeni adayı olarak Kamala Harris'in adı geçiyor. Milyarder Elon Musk ise, ABD Eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı desteklediğini açıkça ifade etmişti.