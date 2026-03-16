Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'tan 'TeraFab' hamlesi: 1 hafta içinde açıklanacak

Tesla CEO'su Elon Musk, çip tedarik sorunlarını çözmek amacıyla "TeraFab" isimli dev bir üretim tesisi projesini tanıtacak. Tesisin yılda 100 ile 200 milyar adet arasında yonga üretmesi hedefleniyor.

GİRİŞ:
16.03.2026
09:42
GÜNCELLEME:
16.03.2026
09:46

Tesla CEO'su Elon Musk, çılgınlığının oluşturduğu tedarik darboğazını aşmak ve dışa bağımlılığı bitirmek amacıyla yılda milyarlarca çip üretecek tesis projesini içinde tanıtmaya hazırlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Tesla CEO'su Elon Musk, yapay zeka çiplerindeki tedarik darboğazını aşmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yılda milyarlarca çip üretecek 'TeraFab' adını verdiği tesis projesini tanıtacağını duyurdu.
Elon Musk, 'TeraFab' adını verdiği projeyi yedi gün sonra başlatacağını açıkladı.
TeraFab tesisinin yılda 100 milyar ile 200 milyar adet arasında yonga üretmesi planlanıyor.
Kurulacak tesisin, Tayvanlı TSMC'nin üretim kapasitesini geride bırakarak dünyanın en büyük çip fabrikası olması hedefleniyor.
Tesla'nın Intel veya TSMC gibi mevcut devlerle lisans anlaşmaları yaparak kapasite kiralama yoluna gidebileceği sektör kulislerinde konuşuluyor.
Kendi yonga döküm ağı projesini hayata geçirmeye hazırlanan Musk, hem Tesla'nın özel silikon ihtiyaçlarını karşılamayı hem de ABD'nin TSMC gibi yabancı üreticilere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde X platformu üzerinden kısa bir açıklama yapan Musk, "TeraFab" adını verdiği projenin yedi gün sonra resmen başlatılacağını duyurdu.

Girişimin detayları henüz sır gibi saklanırken, Musk ve ekibinin önümüzdeki hafta yapacağı tanıtımda fabrikanın nasıl inşa edileceğine dair tüm soru işaretlerini gidermesi bekleniyor.

TERAFAB, YILDA 200 MİLYAR ÇİP ÜRETECEK

Tesla CEO'sunun daha önce dile getirdiği iddialara göre, kurulacak devasa tesisin yılda 100 milyar ile 200 milyar adet arasında yonga üretmesi planlanıyor. Belirtilen hedeflere ulaşılması halinde TeraFab, Tayvanlı TSMC'nin üretim kapasitesini geride bırakarak dünyanın en büyük çip fabrikası ünvanını ele geçirecek.

Ancak birçok uzman, Musk'ın fikirlerini "çılgınca" bularak yarı iletken sektörüne girmenin hiç kolay olmadığı uyarısında bulunuyor.

INTEL VEYA TSMC İLE ORTAKLIK İHTİMALİ MASADA

Sektör kulislerinde konuşulan senaryolara göre Tesla, sıfırdan bir üretim tesisi kurmak yerine Intel veya TSMC gibi mevcut devlerle lisans anlaşmaları yapabilir. Firmanın, üretim hatları kurmaları için ilgili şirketlere gerekli sermayeyi sağlayarak kapasite kiralama yoluna gitmesi ihtimaller dahilinde değerlendiriliyor.

