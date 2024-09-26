En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor

26 Eylül 2024 15:42 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:30

ABD'li tüketici kuruluşu Consumer Reports, en çok arıza çıkaran otomobil markaları araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Tüketicilerin bir yılda yaşadıkları sorunların rapor edilmesiyle yapılan çalışma ile en fazla arızalanan arabalar belli oldu. İşte dev markaların yer aldığı o liste...

Otomobil fiyatları​ fırladı, araç almak artık bir hayli güçlendi. Arabası olmayanlar araba​ alabilmek için imkanları zorlarken, aracı olanlar ise bakım masrafları nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Bakım maliyetlerinin artmasından yakınan araç sahipleri, arıza​ çıkarmayan arabaları bulmak araştırma yapıyor. Bazı marka araçlar sanayi yüzü görmezken, bazı araçlar ise tamir yüzü görmüyor. Özellikle araba testleri yakından takip edilen ABD'li tüketici kuruluşu Consumer Reports, ABD'de araç sahiplerinin son bir yıl içinde yaşadıkları sorunları raporlayarak en sık arızalanan otomobil markalarını belirledi. Dev markaların da listede yer alması tüketicileri şaşırttı. İşte en fazla arıza yapan otomobiller ve güvenilirlik puanları... EN ÇOK ARIZA VEREN OTOMOBİL MARKALARI 12) AUDI Güvenilirlik Puanı: 43 11) CHEVROLET Güvenilirlik Puanı: 43 10) DODGE Güvenilirlik Puanı: 42 9) FORD Güvenilirlik Puanı: 40 8) LINCOLN Güvenilirlik Puanı: 38 7) GMC Güvenilirlik Puanı: 36 6) VOLVO Güvenilirlik Puanı: 28 5) JEEP Güvenilirlik Puanı: 26 4) VOLKSWAGEN Güvenilirlik Puanı: 26 3) RIVIAN Güvenilirlik Puanı: 24 2) MERCEDES-BENZ Güvenilirlik Puanı: 23 1) CHRYSLER Güvenilirlik Puanı: 18 İlgili Haberler Dünya devleri arasında Fiat Egea sürprizi! En çok satan SUV model otomobiller belli oldu Arda Güler'in yeni arabası fiyatıyla dudak uçuklattı: Ancelotti bile daha ucuzuna biniyor