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En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Eylül 2024 15:42 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:30
En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor

ABD'li tüketici kuruluşu Consumer Reports, en çok arıza çıkaran otomobil markaları araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Tüketicilerin bir yılda yaşadıkları sorunların rapor edilmesiyle yapılan çalışma ile en fazla arızalanan arabalar belli oldu. İşte dev markaların yer aldığı o liste...

Otomobil fiyatları​ fırladı, araç almak artık bir hayli güçlendi. Arabası olmayanlar araba​ alabilmek için imkanları zorlarken, aracı olanlar ise bakım masrafları nedeniyle sıkıntılar yaşıyor.

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 1. Resim

Bakım maliyetlerinin artmasından yakınan araç sahipleri, arıza​ çıkarmayan arabaları bulmak araştırma yapıyor. Bazı marka araçlar sanayi yüzü görmezken, bazı araçlar ise tamir yüzü görmüyor.

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 2. Resim

Özellikle araba testleri yakından takip edilen ABD'li tüketici kuruluşu Consumer Reports, ABD'de araç sahiplerinin son bir yıl içinde yaşadıkları sorunları raporlayarak en sık arızalanan otomobil markalarını belirledi. Dev markaların da listede yer alması tüketicileri şaşırttı. İşte en fazla arıza yapan otomobiller ve güvenilirlik puanları...

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 3. Resim

EN ÇOK ARIZA VEREN OTOMOBİL MARKALARI

12) AUDI

Güvenilirlik Puanı: 43

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 4. Resim

11) CHEVROLET

Güvenilirlik Puanı: 43

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 5. Resim

10) DODGE

Güvenilirlik Puanı: 42

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 6. Resim

9) FORD

Güvenilirlik Puanı: 40

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 7. Resim

8) LINCOLN

Güvenilirlik Puanı: 38

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 8. Resim

7) GMC

Güvenilirlik Puanı: 36

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 9. Resim

6) VOLVO

Güvenilirlik Puanı: 28

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 10. Resim

5) JEEP

Güvenilirlik Puanı: 26

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 11. Resim

4) VOLKSWAGEN

Güvenilirlik Puanı: 26

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 12. Resim

3) RIVIAN

Güvenilirlik Puanı: 24

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 13. Resim

2) MERCEDES-BENZ

Güvenilirlik Puanı: 23

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 14. Resim

1) CHRYSLER

Güvenilirlik Puanı: 18

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor - 15. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com
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