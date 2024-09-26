En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor
ABD'li tüketici kuruluşu Consumer Reports, en çok arıza çıkaran otomobil markaları araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Tüketicilerin bir yılda yaşadıkları sorunların rapor edilmesiyle yapılan çalışma ile en fazla arızalanan arabalar belli oldu. İşte dev markaların yer aldığı o liste...
Otomobil fiyatları fırladı, araç almak artık bir hayli güçlendi. Arabası olmayanlar araba alabilmek için imkanları zorlarken, aracı olanlar ise bakım masrafları nedeniyle sıkıntılar yaşıyor.
Bakım maliyetlerinin artmasından yakınan araç sahipleri, arıza çıkarmayan arabaları bulmak araştırma yapıyor. Bazı marka araçlar sanayi yüzü görmezken, bazı araçlar ise tamir yüzü görmüyor.
Özellikle araba testleri yakından takip edilen ABD'li tüketici kuruluşu Consumer Reports, ABD'de araç sahiplerinin son bir yıl içinde yaşadıkları sorunları raporlayarak en sık arızalanan otomobil markalarını belirledi. Dev markaların da listede yer alması tüketicileri şaşırttı. İşte en fazla arıza yapan otomobiller ve güvenilirlik puanları...
EN ÇOK ARIZA VEREN OTOMOBİL MARKALARI
12) AUDI
Güvenilirlik Puanı: 43
11) CHEVROLET
Güvenilirlik Puanı: 43
10) DODGE
Güvenilirlik Puanı: 42
9) FORD
Güvenilirlik Puanı: 40
8) LINCOLN
Güvenilirlik Puanı: 38
7) GMC
Güvenilirlik Puanı: 36
6) VOLVO
Güvenilirlik Puanı: 28
5) JEEP
Güvenilirlik Puanı: 26
4) VOLKSWAGEN
Güvenilirlik Puanı: 26
3) RIVIAN
Güvenilirlik Puanı: 24
2) MERCEDES-BENZ
Güvenilirlik Puanı: 23
1) CHRYSLER
Güvenilirlik Puanı: 18