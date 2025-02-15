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 | Ömer Faruk Dogan

En iyi ekrana sahip akıllı telefon belli oldu! Zirveyi kaptırmadı, iPhone'u bile solladı

DxOMark 2025 senesine ilişkin en iyi ekranlı akıllı telefon modelleri listesini açıkladı! Samsung ve Google listeyi domine etti. Apple'ın iPhone cihazları ise liste dışı kaldı. en iyi ekran hangi modelde? İşte detaylar.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 17:43

Teknoloji dünyasının prestijli değerlendirme platformlarından biri olan DxOMark, 2025 yılı itibarıyla en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesini güncelledi. Apple'ın iPhone modelleri, ilk 10'a dahi giremeyerek kullanıcıları şaşkınlığa uğrattı. Listenin zirvesinde ise Samsung ve Google gibi markaların üstün ekran teknolojisine sahip modelleri yer aldı.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA ZİRVEDE

DxOMark, yapılan testler sonucunda, "2025'in en iyi ekrana sahip telefonu" ünvanına Samsung Galaxy S25 Ultra modelinin sahip olduğunu açıkladı. 160 puanla listenin zirvesine yerleşen cihaz, 3120x1440 (QHD+) çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına, 2.600 nit parlaklığa, Gorilla Glass Armor 2 koruma teknolojisine sahip 6,9 inç ekranla donatıldı.

Samsung Galaxy S25 Ultra S Pen

APPLE'IN LİSTEDE OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Apple, iPhone modellerinde yıllardır OLED ekran teknolojisi ve True Tone gibi yeniliklerle öne çıkıyor. Ancak DxOMark'ın 2025 değerlendirmesinde Apple modellerinin ilk 10’a girememesi, markanın ekran teknolojileri konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığını düşündürüyor.

DxOMark en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar

EN İYİ EKRANA SAHİP AKILLI TELEFONLAR (2025)

İşte DxOMark'ın en iyi ekran değerlendirmesine göre ilk 10 sıralaması:

- Samsung Galaxy S25 Ultra – 160 puan

- Google Pixel 9 Pro XL – 158 puan

- Google Pixel 9 Pro – 158 puan

- Honor Magic 6 Pro – 157 puan

- Samsung Galaxy S25 – 157 puan

- Samsung Galaxy S25+ – 157 puan

- Google Pixel 9 – 156 puan

- Samsung Galaxy S24 Ultra – 155 puan

- Google Pixel 8 Pro – 154 puan

- Samsung Galaxy Z Fold6 – 154 puan

Bu sıralamaya bakıldığında, Samsung ve Google'ın ekran teknolojisinde üstünlüğü net bir şekilde görülüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

DxOMark nedir ve telefon ekranlarını nasıl değerlendirir?
DxOMark, akıllı telefonlar, kameralar ve ses sistemleri gibi teknolojik cihazların performansını detaylı testler yaparak derecelendiren bağımsız bir değerlendirme platformudur. Telefon ekranlarını parlaklık, renk doğruluğu, kontrast, yenileme hızı, dokunmatik hassasiyet gibi birçok kriterlere göre puanlandırır.
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#Teknoloji
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