En ucuz uçak biletleri, Google Flights uygulamasında listeleniyor

18 Ekim 2024 09:21 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:21

Google Flights, dünya genelinde kullanıma sunduğu yeni "En Ucuz" sekmesiyle kullanıcılara en ucuz uçak bileti seçeneklerini sundu. Bu özellik, farklı havayolları ve online seyahat acentelerinden alınan teklifler aracılığıyla, daha düşük fiyatlı alternatifleri görüntüleme imkanı sağlıyor.

Google'ın uçak bileti​ bulmak için kullanılan "Google Uçuşlar" isimli uygulaması, en ucuz uçak bileti arayanlara yardımcı olacak yeni bir özelliğini duyurdu. Dünya genelinde kullanıma sunulan "En Ucuz" sekmesi, en uygun fiyatlı bilet seçeneklerini yolcuların önüne getirecek.

UCUZ UÇAK BİLETİ ARAYANLAR İÇİN YENİ SEKME

Bu haftadan itibaren, Google Flights kullanıcıları seyahat detaylarını girdikten sonra yeni "En Ucuz" sekmesine tıklayarak daha düşük fiyatlarla sunulan alternatifleri görüntüleyebilecek. Google'a göre bu güncelleme, sadece havayollarının değil aynı zamanda online seyahat acentelerinin ve farklı rezervasyon sağlayıcılarının sunduğu ek teklifleri de kapsıyor.

Google sözcüsü Newsweek'e yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki hafta içinde dünya genelinde kullanıma sunulacak olan bu güncelleme, online seyahat acentelerinden alınan ek tekliflerle ve seyahat planlarıyla, örneğin daha uzun aktarmalar veya seyahatin farklı kısımlarını birden fazla havayolu veya rezervasyon sağlayıcısı üzerinden ayırarak daha düşük fiyatlar sunacak" dedi.

Birden fazla aktarma yapmayı veya seyahatinizi farklı havalimanlarına yönlendirmeyi göze alan yolcular, oldukça avantajlı fiyatlar yakalayabilecek. Örneğin, İstanbul'dan kalkan bir uçuşu Türk Hava Yolları ile yapıp dönüşü Pegasus ile yaparak tasarruf etmek mümkün olacak. Üstelik bazı üçüncü taraf rezervasyon siteleri, doğrudan havayollarından daha düşük fiyatlar sunabiliyor.