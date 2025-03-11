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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

En uzun pil ömrüne sahip telefonlar açıklandı! Zirvede sürpriz model var

Telefon alırken en önemli kriterlerden biri pil ömrü oluyor. Peki, 2025'in en uzun batarya süresine sahip akıllı telefonu hangisi? Teknoloji yayını Tom's Guide yaptığı liste ile bu konuya açıklık getirdi. Listenin zirvesinde beklenmedik bir model var, Apple ve Samsung ise şaşırtıcı şekilde geride kaldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 15:26

Günümüzde akıllı telefon seçerken en çok dikkat edilen özelliklerin başında pil ömrü geliyor. Telefonunuzun şarjının yüzde 100'den yüzde 0'a inme süresi ne kadar az olursa, cihazı gün içinde şarja takma oranınız da o kadar az oluyor. Uzun süre dayanabilen bir batarya, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri.

Telefon batarya testleri her yıl daha gelişmiş modellerle güncellenirken, 2025'in en iyi pil ömrüne sahip telefonları belli oldu. Teknoloji yayını Tom's Guide tarafından yapılan kapsamlı testlerde, tahminleri altüst eden bir model zirveye yerleşti.

EN UZUN PİL ÖMRÜNE SAHİP TELEFON ASUS ROG PHONE 9 PRO OLDU

Oyun odaklı telefonlar güçlü donanımlarıyla bilinir. Ancak ASUS ROG Phone 9 Pro pil ömrü konusunda da rakiplerini geride bırakarak 20 saat 34 dakika ile listenin zirvesine yerleşti. Hemen ardından OnePlus 13 (19 saat 45 dakika) ve OnePlus 13R (18 saat 49 dakika) modelleri gelirken ASUS ROG Phone 8 Pro, 18 saat 48 dakika ile dördüncü sırada yer aldı.

En iyi bataryaya sahip telefonlar arasında şaşırtıcı bir şekilde Apple ve Samsung modelleri ilk sıralarda kendilerine yer bulamadı.

APPLE VE SAMSUNG'UN ŞARJI NE KADAR DAYANIYOR?

iPhone 16 Pro Max batarya süresi 17 saat 17 dakika ile yedinci sırada yer alırken, peşinden Samsung S25 Ultra 17 saat 14 dakika ile sekizinci sırada geldi. Apple'ın bir diğer modeli iPhone 16 Plus (16 saat 29 dakika) ise listede dokuzuncu sırada yer alarak beklentilerin altında kaldı.

Samsung cephesinde ise Galaxy S25 Ultra batarya performansı ile ön planda olsa da, Galaxy S24 Ultra (16 saat 45 dakika) ve Galaxy S24 Plus (15 saat 58 dakika) rakiplerinin gerisinde kaldı.

İşte 2025'in en uzun pil ömrüne sahip telefonları:

  • ASUS Phone 9 Pro - 20 saat 34 dakika
  • OnePlus 13 - 19 saat 45 dakika
  • OnePlus 13R - 18 saat 49 dakika
  • ASUS Rog Phone 8 Pro - 18 saat 48 dakika
  • Moto G 2025 - 18 saat 32 dakika
  • OnePlus 12R - 18 saat 8 dakika
  • iPhone 16 Pro Max - 17 saat 17 dakika
  • Samsung Galaxy S25 Ultra - 17 saat 14 dakika
  • Moto G Power 2025 - 17 saat 13 dakika
  • OnePlus 12 - 17 saat 5
  • ASUS Zenfone 11 Ultra - 17 saat 1 dakika
  • Samsung Galaxy S25 Plus - 16 saat 55 dakika
  • Samsung Galaxy S24 Ultra - 16 saat 45 dakika
  • iPhone 16 Plus - 16 saat 29 dakika
  • Samsung Galaxy S24 Plus - 15 saat 58 dakika
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Sıkça Sorulan Sorular

Telefon şarj süresi nasıl uzatılır?
Telefonun şarj süresini uzatmak için ekran parlaklığını düşürmek, arka planda çalışan uygulamaları kapatmak ve gereksiz bildirimleri sınırlamak büyük önem taşıyor. Karanlık mod kullanımı, özellikle OLED ekranlı cihazlarda pil tasarrufu sağlarken, Bluetooth, Wi-Fi ve konum servislerini kullanılmadığında kapatmak batarya ömrünü uzatıyor.
ETİKETLER
#akıllı telefon
#pil ömrü
#Asus Rog Phone 9 Pro
#Oneplus 13
#Oneplus 13r
#Apple Iphone 16 Pro Max
#Samsung Galaxy S25 Ultra
#Telefon Testleri
#Batarya Ömrü
#Teknoloji
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