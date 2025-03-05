Eski CIA ajanı kanıtlarıyla birlikte açıkladı: Mars'ta bir zamanlar yaşam vardı!

Eski CIA casusu Joe McMoneagle, Mars'ta bir zamanlar gelişmiş bir medeniyetin var olduğunu iddia etti. 1980'lerde CIA'in gizli 'uzaktan görüntüleme' deneylerinde yer alan McMoneagle, kendisine verilen koordinatlara odaklandığında devasa piramitler, barınak olarak kullanılan yapılar ve uzun, ince insanlara benzeyen varlıklar gördüğünü öne sürdü.

Eski bir CIA casusu, Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğunu ortaya çıkardığını iddia ederek 'uzaktan izleyici' olarak yaşadığı deneyim hakkındaki sessizliğini bozdu. CIA 1980'lerde Joe McMoneagle ve zihinlerini kullanarak uzaktaki nesneler, olaylar ya da diğer insanlar hakkında bilgi algılayabildiklerini iddia eden diğer kişilerle deneyler gerçekleştirdi.

DEV BİR PİRAMİT GÖRDÜ

CIA'in 1 Numaralı Uzaktan Görüntüleyicisi McMoneagle, American Alchemy podcast'inde yaptığı konuşmada, kendisine koordinatların verildiğini ve bölgede ne gördüğünü tarif etmesinin istendiğini anlattı. Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nden daha büyük olan ve içinde 'canavar odaları' bulunan dev bir piramit gördüğünü söyledi.

"Atmosferin kötüye gittiği bir yerde kapana kısılmış insanların görüntüsünü almaya başladım. Bu insanların bir sebepten dolayı ölmekte oldukları belliydi ama onlar insandı. Sadece bizim iki katımız büyüklüğündeydiler" dedi.

BÜYÜK BİR CİSİM MARS'IN ATMOSFERİNİ YOK ETTİ

McMoneagle daha sonra NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuarı'na girerek kendisinden uzaktan görüntülemesi istenen hedeflerin görüntülerini elde etti ve Mars manzarası üzerinde kemiklerin ve binaların fotoğraflarını buldu. 'Güneş sistemimizden geçen büyük bir cismin' Mars'ın atmosferini yok ederek Kızıl Gezegen'deki yaşamın yok olmasına neden olduğu teorisini ortaya attı.

Emekli bir ABD Ordusu Kıdemli Subayı olan McMoneagle, ekibiyle birlikte Kasım 1979'da İran rehine krizinde İranlı rehineleri gözetleyerek kaçırılan 52 Amerikalıyı kurtardı. Ayrıca CIA'in, ABD hükümetinin Sovyetler Birliği'ne karşı yeni silahı olan ve düşmanlarının zihinlerine sızabilecek zihin okuyan casuslar oluşturmayı amaçlayan Yıldız Geçidi Projesi'nin bir parçasıydı.

ÇOK UZUN, ZAYIF İNSANLAR...

CIA 2017 yılında 'Mars Exploration May 22, 1984' adlı bir belgenin gizliliğini kaldırdı ve McMoneagle'ın test deneği olduğu podcast'te ortaya çıktı. Raporda görüşme öncesinde McMoneagle'a bir zarf verildiği ancak görüşme sonrasına kadar açılmadığı belirtiliyor.

McMoneagle'dan dikkatini '40.89 derece kuzey, 9.55 derece batı' üzerine odaklaması istendi. "Görünüşe göre bir tür piramit ya da piramit formunun eğik bir görüntüsünü aldım" dedi.

Bir yerde garip kıyafetler giyen 'çok uzun, zayıf' insanların gölgelerini gözlemledi ve ardından Mars'ta şiddetli bir fırtınanın koptuğunu ve insanların barınmak için dev piramitleri kullandığını gördüğünü öne sürdü.

McMoneagle, NASA'ya giderek deneyler sırasında kendisine verilen koordinatları bir görevliye gösterdi. Görevli kendisine "Burası Mars'taki eski şehir" cevabını verdi.

Öte yandan NASA bugüne kadar Mars'ta bir medeniyetin var olduğuna dair hiçbir resmi açıklama yapmadı.