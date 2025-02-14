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 | Ömer Faruk Dogan

Eski iPhone'unu açmak isteyen kullanıcıya şok: 53 yıl beklemesi gerekiyor!

iPhone kullanıyorsanız, ekran parolanızı ne yapın ne edin unutmayın. Zira siz de, 7. sınıfta kullandığı akıllı telefonu çok sayıda yanlış şifre girme yüzünden kilitlenen bir Reddit kullanıcısı gibi 53 yıl beklemek zorunda kalabilirsiniz.

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Eski iPhone'unu açmak isteyen kullanıcıya şok: 53 yıl beklemesi gerekiyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 17:00

Teknoloji dünyasında zaman zaman ilginç olaylar yaşanıyor. Son olarak, bir Reddit kullanıcısının başına gelen ilginç bir durum sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcı, 7. sınıfta kullandığı eski iPhone'unu yıllar sonra açmak istediğinde, cihazın "iPhone devre dışı bırakıldı, tekrar denemek için 27.763.256 dakika bekleyin" uyarısı verdiğini paylaştı. Bu, yaklaşık 53 yıla denk geliyor.

IPHONE, YANLIŞ ŞİFRE SÜRELERİ KONUSUNDA ÇOK KATI

Apple'ın güvenlik önlemleri arasında, yanlış parola girildiğinde telefonun bir süreliğine kilitlenmesi bulunuyor. Ancak yanlış giriş sayısı arttıkça bu süre de uzuyor. Normalde birkaç yanlış deneme sonrası saniyeler veya dakikalar süren kilitlenme süresi, çok fazla yanlış giriş yapıldığında yıllarca sürebiliyor.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında aslında 53 yıl beklemeye tabii ki gerek yok. Cihazı DFU (Device Firmware Update) moduna alarak sıfırlayarak ve yeni bir işletim sistemi yükleyerek sorun çözülebilir. Ancak bu işlem, telefonun içindeki tüm verileri siliyor. Ayrıca etkinleştirme kilidi kaldırılamazsa telefona erişim mümkün olmuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

iPhone DFU moduna almak cihazı nasıl sıfırlar?
DFU moduna alarak cihazı fabrika ayarlarına döndürebilir ve yanlış şifreler nedeniyle oluşan kilidi çözebilirsiniz. Fakat bu işlem verilerinizi kaybetmenize yol açar.
iPhone etkinleştirme kilidi nedir?
Etkinleştirme kilidi, cihazın sahibine ait Apple ID ile ilişkilendirilmiş bir güvenlik özelliğidir. Cihazın şifresi sıfırlansa bile, bu kilit kaldırılmadığı sürece cihaza erişim sağlanamaz.
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#Teknoloji
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