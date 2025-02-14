Eski iPhone'unu açmak isteyen kullanıcıya şok: 53 yıl beklemesi gerekiyor!

Teknoloji dünyasında zaman zaman ilginç olaylar yaşanıyor. Son olarak, bir Reddit kullanıcısının başına gelen ilginç bir durum sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcı, 7. sınıfta kullandığı eski iPhone'unu yıllar sonra açmak istediğinde, cihazın "iPhone devre dışı bırakıldı, tekrar denemek için 27.763.256 dakika bekleyin" uyarısı verdiğini paylaştı. Bu, yaklaşık 53 yıla denk geliyor.

IPHONE, YANLIŞ ŞİFRE SÜRELERİ KONUSUNDA ÇOK KATI

Apple'ın güvenlik önlemleri arasında, yanlış parola girildiğinde telefonun bir süreliğine kilitlenmesi bulunuyor. Ancak yanlış giriş sayısı arttıkça bu süre de uzuyor. Normalde birkaç yanlış deneme sonrası saniyeler veya dakikalar süren kilitlenme süresi, çok fazla yanlış giriş yapıldığında yıllarca sürebiliyor.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında aslında 53 yıl beklemeye tabii ki gerek yok. Cihazı DFU (Device Firmware Update) moduna alarak sıfırlayarak ve yeni bir işletim sistemi yükleyerek sorun çözülebilir. Ancak bu işlem, telefonun içindeki tüm verileri siliyor. Ayrıca etkinleştirme kilidi kaldırılamazsa telefona erişim mümkün olmuyor.