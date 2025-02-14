iPhone SE 4 tanıtım tarihi belli oldu: Apple CEO’su Tim Cook açıkladı

Apple CEO’su Tim Cook, X hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Şubat Çarşamba günü yeni bir ürünün tanıtılacağını duyurdu. Cook, paylaşımına “Ailenin en yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun” notunu eklerken, #AppleLaunch etiketini de yerleştirdi.

Paylaşımda, dairesel bir şeklin içinde hareket eden bir Apple logosu bulunan kısa video yer aldı. Tanıtımın tam saatini veya ürünle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak tahminler, uzun zamandır beklenen iPhone SE 4 modelinin karşımıza çıkarılacağı yönünde.

YENİ IPHONE SE 4 GELİYOR MU?

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre bu tanıtım, Apple’ın uzun süredir beklenen yeni iPhone SE 4 modelinin duyurusu olabilir. Gurman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada cihazın önümüzdeki hafta tanıtılacağını söylemişti. Ayrıca, yeni iPhone SE’nin şu özelliklere sahip olabileceğini belirtmişti:

- A18 çipi

- 6.1 inç OLED ekran

- Face ID desteği

- USB-C bağlantı noktası

- Apple Intelligence desteğİ

Yeni iPhone SE’nin, Apple’ın uygun fiyatlı iPhone serisini daha güçlü hale getirmesi bekleniyor. Yapay zeka tabanlı Apple Intelligence özelliklerini desteklemesi, cihazı daha cazip bir hale getirecek.

BAŞKA ÜRÜNLER TANITILACAK MI?

Söylentilere göre yeni MacBook Air, iPad Air ve giriş seviyesi iPad modelleri önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek ve bu yıl tanıtılması beklenen diğer cihazlar arasında yeni bir AirTag, yepyeni bir akıllı ev hub'ı ve daha fazlası yer alıyor. Apple'ın tam olarak ne planladığını altı gün sonra öğreneceğiz.

Cook'un gönderisi bir etkinlik davetinden ziyade teaser gibi görünüyor. Yani tanıtım, Apple’ın her sene eylül ayında düzenlediği gibi büyük bir lansman olarak değil de “Apple Newsroom” web sitesinden paylaşılacak bir basın bülteni aracılığıyla yapılabilir. Şirketin geçtiğimiz ekim ayında M4 çipli yeni iMac, Mac mini ve MacBook Pro modellerini duyurduğu zaman gördüğümüz gibi YouTube duyuru videoları da olabilir.