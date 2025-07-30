Eski NASA mühendisi, 'uzaylılar' konusunda ağzındaki baklayı çıkardı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) eski bir mühendisi, insanlığın yalnızca uzaylı teknolojilerini tersine mühendislikle çözmeye çalışmadığını, aynı zamanda Dünya üzerinde trilyonlarca görünmez uzaylı cihazının çoktan yerleştirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Daily Mail'in haberine göre, Field Propulsion Technologies şirketinin CEO'su ve geçmişte NASA ile Lockheed Martin'de itki sistemleri mühendisi olarak görev yapan Richard Banduric, iddialarını ilk olarak Aralık 2024'te katıldığı Ecosystemic Futures adlı podcast programında dile getirmişti. Program son zamanlarda sosyal medya platformu X'te yeniden gündeme gelmiş durumda.

"BU CİHAZLAR KAZA KALINTISI DEĞİL"

ABD hükümetinin ve bazı özel araştırma gruplarının, tanımlanamayan uçan nesnelerden (UFO) elde edildiği iddia edilen ileri teknoloji malzemeleri incelemek için gizli bir çalışma yürüttüğünü öne süren Banduric, söz konusu nesnelerin çoğunun basit bir kaza enkazı olmadığını, dünya çapında yayılmış geniş, görünmez bir sensör ağının parçası olduğunu savundu.

"GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNDEN YÜZLERCE YIL İLERİDE"

Kim tarafından yerleştirildiklerini bilmediğini söyleyen Banduric, bu cihazların günümüz teknolojisinin yüzlerce yıl ilerisinde olduğunu vurguladı. Bir örnek vererek, çevresine göre kendini yeniden yapılandırabilen ve kamufle edebilen bir metal parçasından bahsetti: "Çevreyle uyum sağlayıp kendini görünmez yapıyordu. İşte bu şekilde dünya dışı bir varlık olduğunu anladık."

ORTADA HİÇBİR FİZİKSEL KANIT YOK

Banduric'in iddiaları için fiziksel bir kanıt sunmaması, şüpheleri de beraberinde getiriyor. Buna rağmen açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bununla birlikte ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzaylıları kurtarma programlarının varlığını veya uzaylı yaşamla temas kurulduğunu doğrulayan herhangi bir bilgiyi reddetmeye devam ediyor.