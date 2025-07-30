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 | Ömer Faruk Dogan

Eski NASA mühendisi, 'uzaylılar' konusunda ağzındaki baklayı çıkardı

NASA ve Lockheed Martin'de itki sistemleri mühendisi olarak görev yapmış olan Richard Banduric, uzaylı veya dünya dışı varlıklar ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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Eski NASA mühendisi, 'uzaylılar' konusunda ağzındaki baklayı çıkardı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 15:45

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) eski bir mühendisi, insanlığın yalnızca teknolojilerini tersine mühendislikle çözmeye çalışmadığını, aynı zamanda Dünya üzerinde trilyonlarca görünmez uzaylı cihazının çoktan yerleştirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Daily Mail'in haberine göre, Field Propulsion Technologies şirketinin CEO'su ve geçmişte ile Lockheed Martin'de itki sistemleri mühendisi olarak görev yapan Richard Banduric, iddialarını ilk olarak Aralık 2024'te katıldığı Ecosystemic Futures adlı podcast programında dile getirmişti. Program son zamanlarda sosyal medya platformu X'te yeniden gündeme gelmiş durumda.

Eski NASA mühendisi, 'uzaylılar' konusunda ağzındaki baklayı çıkardı

"BU CİHAZLAR KAZA KALINTISI DEĞİL"

ABD hükümetinin ve bazı özel araştırma gruplarının, tanımlanamayan uçan nesnelerden () elde edildiği iddia edilen ileri teknoloji malzemeleri incelemek için gizli bir çalışma yürüttüğünü öne süren Banduric, söz konusu nesnelerin çoğunun basit bir kaza enkazı olmadığını, dünya çapında yayılmış geniş, görünmez bir sensör ağının parçası olduğunu savundu.

Eski NASA mühendisi, 'uzaylılar' konusunda ağzındaki baklayı çıkardı

"GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNDEN YÜZLERCE YIL İLERİDE"

Kim tarafından yerleştirildiklerini bilmediğini söyleyen Banduric, bu cihazların günümüz teknolojisinin yüzlerce yıl ilerisinde olduğunu vurguladı. Bir örnek vererek, çevresine göre kendini yeniden yapılandırabilen ve kamufle edebilen bir metal parçasından bahsetti: "Çevreyle uyum sağlayıp kendini görünmez yapıyordu. İşte bu şekilde dünya dışı bir varlık olduğunu anladık."

Eski NASA mühendisi, 'uzaylılar' konusunda ağzındaki baklayı çıkardı

ORTADA HİÇBİR FİZİKSEL KANIT YOK

Banduric'in iddiaları için fiziksel bir kanıt sunmaması, şüpheleri de beraberinde getiriyor. Buna rağmen açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bununla birlikte ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzaylıları kurtarma programlarının varlığını veya uzaylı yaşamla temas kurulduğunu doğrulayan herhangi bir bilgiyi reddetmeye devam ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Uzaylılar var mı?
Henüz uzaylıların varlığına dair kesin ve doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.
ETİKETLER
#ufo
#uzaylı
#nasa
#Gizli Kasalar
#Uzay Teknolojisi
#Teknoloji
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