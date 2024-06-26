EURO 2024 moduna sahip FC 24 Xbox Game Pass'te yerini aldı

26 Haziran 2024 15:34 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:34

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanının yaşandığı bu günlerde popüler futbol simülasyonlarından EA Sports FC 24, Xbox Game Pass platformunda yerini aldı.

Xbox Game Pass, kısa bir süre önce Call of Duty: Black Ops 6'yı "çıktığı gün" vereceği haberiye ses getirmişti. Tek fiyata yüzlerce oyuna erişim sunan platform, bombayı patlattı ve futbol severlerin uzun zamandır beklediği FC 24 oyununu bünyesine kattığını duyurdu.

FC 24, XBOX GAME PASS ULTIMATE ABONELERİNE SUNULDU

EURO 2024 turnuva moduna sahip olan EA Sports FC 24 geçtiğimiz eylül ayında yayınlanmıştı. IGN'nin haberine göre, bugünden itibaren EA Play aracılığı ile Xbox Game Pass Ultimate abonelerine sunuldu.

FC 24, FIFA SERİSİNDEN SONRAKİ İLK OYUN OLDU

Hatırlanacağı üzere Electronic Arts (EA), FIFA ile olan iş birliği geçtiğimiz yıl sonlandığı için artık kendi markasıyla yola devam etmeye karar vermişti. EA Sports FC 24 de bu kapsamda çıkan ilk oyun olarak karşımızda duruyor.

XBOX GAME PASS ULTIMATE NE KADAR?

Xbox Game Pass; PC ve Konsol platformları için ayrı paketler halinde sunuluyor. Her iki sürümün de fiyatı aynı; aylık 159 TL. İkisini de birleştiren ve ekstra olarak EA Play üyeliği sunan Ultimate sürümünün fiyatı ise aylık 209 TL.