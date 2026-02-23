Menü Kapat
Evinizde bu modemlerden birini kullanıyorsanız tehlikedesiniz! Hackerların şimdiki hedefi internet ağları

FBI, eski nesil Wi-Fi modemlerin taşıdığı ciddi siber güvenlik risklerine dikkat çeken özel bir uyarı yayınladı. Artık üreticilerinden güncelleme almayan cihazlar, bilgisayar korsanları tarafından kolayca ele geçirilerek yasa dışı botnet ağlarına dahil ediliyor. İşte kullanmayı acilen bırakmanız gereken modeller...

Evinizde bu modemlerden birini kullanıyorsanız tehlikedesiniz! Hackerların şimdiki hedefi internet ağları
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 15:07

ABD Federal Soruşturma Bürosu (), on yıldan eski modemlerin siber suçlular için açık hedef haline geldiğini belirterek kullanıcıları uyardı. Özellikle 2000'li yılların sonu ile 2010'ların başında üretilen modellerin kötü niyetli hackerların radarında yer aldığı belirtildi.

Evinizde bu modemlerden birini kullanıyorsanız tehlikedesiniz! Hackerların şimdiki hedefi internet ağları

0:00 116
HABERİN ÖZETİ

Evinizde bu modemlerden birini kullanıyorsanız tehlikedesiniz! Hackerların şimdiki hedefi internet ağları

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
FBI, eski modemlerin siber suçlular için açık hedef haline geldiğini belirterek kullanıcıları uyardı ve özellikle 2000'lerin sonu ile 2010'ların başında üretilen modellerin riskli olduğunu açıkladı.
On yıldan eski modemin, özellikle 2000'lerin sonu ile 2010'ların başında üretilenlerin siber suçlular için açık hedef olduğu belirtildi.
FBI'ın uyarı listesinde Linksys E1200, E2500, E4200, WRT320N ve M10 modemleri yer alıyor.
Listede adı geçen modeller artık üreticilerinden yazılım güncellemesi veya güvenlik yaması alamıyor.
Saldırganlar, uzaktan yönetim özellikleri açık kalmış eski cihazları tespit ederek cihaza zararlı yazılım yüklüyor ve tam kontrol sağlıyor.
Ele geçirilen modemler siber suçluların botnet ağlarına dahil ediliyor ve yasa dışı etkinlikler için kullanılabiliyor.
Bu tür saldırıların tespiti geleneksel antivirüs programlarıyla zor olduğundan, artık destek almayan ve güncellenmeyen cihazların yeni modellerle değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

FBI'ın uyarı listesinde Linksys markasına ait aşağıdaki modemler yer alıyor:

  • E1200 (2011)
  • E2500 (2011)
  • E4200 (2011)
  • WRT320N (2009)
  • M10 (2010)

Listede adı geçen modeller artık üreticilerinden yazılım güncellemesi veya güvenlik yaması alamıyor. Korunmasız kalan ağ cihazları ise kötü niyetli yazılımların kolayca sızabileceği hedefler haline dönüşüyor.

Evinizde bu modemlerden birini kullanıyorsanız tehlikedesiniz! Hackerların şimdiki hedefi internet ağları

Güvenlik uzmanları, saldırganların internet üzerinde tarama yaparak uzaktan yönetim özellikleri açık kalmış eski cihazları tespit ettiğini belirtiyor. Tespit edilen zayıf noktalardan faydalanan bilgisayar korsanları, cihaza doğrudan zararlı yazılım yüklüyor ve tam kontrol sağlıyor.

Ele geçirilen modemler ise siber suçluların botnet ağlarına dahil ediliyor. Sisteme yerleşen zararlı yazılım, bazen her 60 saniyede bir komuta ve kontrol sunucusuyla iletişim kurarak aktif olduğunu doğruluyor. Ayrıca ağ bağlantı noktalarını açarak modemi başkalarının kiralayabileceği veya yasa dışı etkinliklerini gizleyebileceği bir proxy sunucusuna dönüştürüyor.

SALDIRININ TESPİTİ ÇOK ZOR

FBI yetkililerini en çok endişelendiren durum ise ilgili saldırıların tespit edilmesinin son derece zor olması. Geleneksel antivirüs programları ağ donanımlarını taramıyor. Zararlı dosyalar bilgisayarda değil, doğrudan modemin işletim sisteminde barındığı için kullanıcılar tehlikenin farkına bile varamıyorlar.

Bu bağlamda yetkililer, artık destek almayan ve güncellenmeyen cihazların yeni modellerle değiştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

