Evinizde bu modemlerden birini kullanıyorsanız tehlikedesiniz! Hackerların şimdiki hedefi internet ağları

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), on yıldan eski modemlerin siber suçlular için açık hedef haline geldiğini belirterek kullanıcıları uyardı. Özellikle 2000'li yılların sonu ile 2010'ların başında üretilen modellerin kötü niyetli hackerların radarında yer aldığı belirtildi.
FBI'ın uyarı listesinde Linksys markasına ait aşağıdaki modemler yer alıyor:
Listede adı geçen modeller artık üreticilerinden yazılım güncellemesi veya güvenlik yaması alamıyor. Korunmasız kalan ağ cihazları ise kötü niyetli yazılımların kolayca sızabileceği hedefler haline dönüşüyor.
Güvenlik uzmanları, saldırganların internet üzerinde tarama yaparak uzaktan yönetim özellikleri açık kalmış eski cihazları tespit ettiğini belirtiyor. Tespit edilen zayıf noktalardan faydalanan bilgisayar korsanları, cihaza doğrudan zararlı yazılım yüklüyor ve tam kontrol sağlıyor.
Ele geçirilen modemler ise siber suçluların botnet ağlarına dahil ediliyor. Sisteme yerleşen zararlı yazılım, bazen her 60 saniyede bir komuta ve kontrol sunucusuyla iletişim kurarak aktif olduğunu doğruluyor. Ayrıca ağ bağlantı noktalarını açarak modemi başkalarının kiralayabileceği veya yasa dışı etkinliklerini gizleyebileceği bir proxy sunucusuna dönüştürüyor.
FBI yetkililerini en çok endişelendiren durum ise ilgili saldırıların tespit edilmesinin son derece zor olması. Geleneksel antivirüs programları ağ donanımlarını taramıyor. Zararlı dosyalar bilgisayarda değil, doğrudan modemin işletim sisteminde barındığı için kullanıcılar tehlikenin farkına bile varamıyorlar.
Bu bağlamda yetkililer, artık destek almayan ve güncellenmeyen cihazların yeni modellerle değiştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.