Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Evinizdeki modemi bile hedef almışlardı: 3 milyon cihazı ele geçiren hacker ağı çökertildi

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Kanada'daki güvenlik güçleri, dünya çapında 3 milyondan fazla cihazı ele geçiren dört büyük siber saldırı ağını büyük bir operasyonla ortadan kaldırdı. İşte tüm detaylar.

Murat Makas
GİRİŞ:
21.03.2026
16:35
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 16:39

ABD tarafından yapılan açıklamada; Aisuru, KimWolf, JackSkid ve Mossad isimli zararlı ağların, aralarında ABD Savunma Bakanlığı'na ait internet sitelerinin de bulunduğu hedeflere yönelik "dağıtılmış ağ saldırıları" (DDoS) düzenlemek maksadıyla kullanıldığı vurgulandı.

Evinizdeki modemi bile hedef almışlardı: 3 milyon cihazı ele geçiren hacker ağı çökertildi

ABD ve Almanya'nın ortak operasyonuyla, aralarında ABD Savunma Bakanlığı'nın da bulunduğu hedeflere dağıtılmış ağ saldırıları (DDoS) düzenlemek için kullanılan Aisuru, KimWolf, JackSkid ve Mossad isimli dört zararlı ağ çökertildi.
Siber ağların yöneticisi olduğundan şüphelenilen iki kişinin kimliği tespit edildi ve Almanya ile Kanada'daki ikametgahlarında yapılan aramalarda veri depolama cihazları ve kripto paralara el konuldu.
Saldırganlar, ele geçirdikleri sistemler üzerinden yüz binlerce DDoS saldırısı gerçekleştirmiş ve bazı kurbanlardan fidye talep etmişlerdir.
Virüs bulaşan donanımların büyük bir kısmı web kameraları, dijital video kaydediciler ve Wi-Fi yönlendiriciler gibi Nesnelerin İnternetine (IoT) bağlı akıllı cihazlardır.
Operasyona Amazon Web Services, Google, PayPal, Nokia ve Europol'ün PowerOff ekibi destek verdi.
İKİ ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ, KRİPTO PARALARA EL KONULDU

Alman polisi, siber ağların yöneticisi olduğundan şüphelenilen iki kişinin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu. Şüphelilerin Almanya ve Kanada'daki ikametgahlarında yapılan aramalarda çok sayıda veri depolama cihazının yanı sıra on binlerce dolar değerinde kripto paraya el konulduğu belirtildi.

Saldırganlar, ele geçirdikleri sistemler üzerinden yüz binlerce DDoS saldırısı gerçekleştirirken, bazı durumlarda kurbanlardan fidye de talep ettikleri bildirildi.

HEDEFTE GÜVENLİK AÇIĞI OLAN AKILLI CİHAZLAR VAR

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerine göre virüs bulaşan donanımların büyük bir kısmı; web kameraları, dijital video kaydediciler ve Wi-Fi yönlendiriciler gibi "Nesnelerin İnternetine" (IoT) bağlı akıllı cihazlardan oluşuyor. Alman polisi, zayıf parolalara sahip veya güvenlik güncellemeleri yapılmamış cihazların özellikle risk altında olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca kurbanların cihazlarının, sahiplerinin haberi dahi olmadan tamamen farklı hedefler uğruna kullanıldığının altı çizildi.

TEKNOLOJİ DEVLERİ OPERASYONA DESTEK VERDİ

Savunma Bakanlığı Soruşturma Servisi Özel Ajanı Kenneth DeChellis, yürütülen operasyonun önemini şu sözlerle ifade etti: "Dört güçlü siber ağın çökertilmesi, Savunma Bakanlığı'na yönelik ortaya çıkan siber tehditleri ortadan kaldırma konusundaki kararlılığımızı vurguluyor."

Operasyona aralarında Amazon Web Services, Google, PayPal ve Nokia'nın da bulunduğu büyük teknoloji şirketinin yanı sıra Europol'ün 2017 yılından beri aktif rol oynayan PowerOff ekibi de destek sağladı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
