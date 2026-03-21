Evinizdeki modemi bile hedef almışlardı: 3 milyon cihazı ele geçiren hacker ağı çökertildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Aisuru, KimWolf, JackSkid ve Mossad isimli zararlı ağların, aralarında ABD Savunma Bakanlığı'na ait internet sitelerinin de bulunduğu hedeflere yönelik "dağıtılmış ağ saldırıları" (DDoS) düzenlemek maksadıyla kullanıldığı vurgulandı.
Alman polisi, siber ağların yöneticisi olduğundan şüphelenilen iki kişinin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu. Şüphelilerin Almanya ve Kanada'daki ikametgahlarında yapılan aramalarda çok sayıda veri depolama cihazının yanı sıra on binlerce dolar değerinde kripto paraya el konulduğu belirtildi.
Saldırganlar, ele geçirdikleri sistemler üzerinden yüz binlerce DDoS saldırısı gerçekleştirirken, bazı durumlarda kurbanlardan fidye de talep ettikleri bildirildi.
ABD Adalet Bakanlığı yetkililerine göre virüs bulaşan donanımların büyük bir kısmı; web kameraları, dijital video kaydediciler ve Wi-Fi yönlendiriciler gibi "Nesnelerin İnternetine" (IoT) bağlı akıllı cihazlardan oluşuyor. Alman polisi, zayıf parolalara sahip veya güvenlik güncellemeleri yapılmamış cihazların özellikle risk altında olduğuna dikkat çekti.
Ayrıca kurbanların cihazlarının, sahiplerinin haberi dahi olmadan tamamen farklı hedefler uğruna kullanıldığının altı çizildi.
Savunma Bakanlığı Soruşturma Servisi Özel Ajanı Kenneth DeChellis, yürütülen operasyonun önemini şu sözlerle ifade etti: "Dört güçlü siber ağın çökertilmesi, Savunma Bakanlığı'na yönelik ortaya çıkan siber tehditleri ortadan kaldırma konusundaki kararlılığımızı vurguluyor."
Operasyona aralarında Amazon Web Services, Google, PayPal ve Nokia'nın da bulunduğu büyük teknoloji şirketinin yanı sıra Europol'ün 2017 yılından beri aktif rol oynayan PowerOff ekibi de destek sağladı.