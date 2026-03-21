X'te yeni dönem: Yapay zeka ile üretilen görseller artık gizlenemeyecek!

Sosyal medya devi X, platforma yüklenen yapay zeka üretimi görsel ve videoları otomatik olarak algılayıp etiketleyecek yeni bir sistem geliştiriyor. Nima Owji tarafından paylaşılan bilgilere göre, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu, kullanıcılar platforma yüklemek üzere görsel veya video seçtiği anda devreye girerek tarama yapacak.
Eğer materyalin yapay zeka üretimi olduğu anlaşılırsa, sistem içeriğin etiketlenmesini zorunlu kılacak. Uygulama ekran görüntülerine göre, gönderi oluşturma aşamasında kullanıcıların karşısına "Yapay zeka ile oluşturulmuş içerik tespit edildi" şeklinde bir uyarı bandı çıkacak.
Yeni özellik sayesinde, çıplaklık, şiddet veya hassas materyal gibi kategorilerin yer aldığı içerik uyarısı ekranında "Yapay zeka ile oluşturuldu" seçeneği önceden işaretlenmiş olarak belirecek.