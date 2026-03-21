Editor
 | Ömer Faruk Dogan

X'te yeni dönem: Yapay zeka ile üretilen görseller artık gizlenemeyecek!

Sosyal medya platformu X, yapay zeka ile oluşturulmuş içerikleri otomatik tespit eden yeni bir araç geliştiriyor. Görsel ve videolar yüklendiği anda taranarak YZ üretimi materyallerin etiketlenmesi zorunlu hale getirilecek.

devi X, platforma yüklenen üretimi görsel ve videoları otomatik olarak algılayıp etiketleyecek yeni bir sistem geliştiriyor. Nima Owji tarafından paylaşılan bilgilere göre, 'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu, kullanıcılar platforma yüklemek üzere görsel veya video seçtiği anda devreye girerek tarama yapacak.

HABERİN ÖZETİ

Sosyal medya platformu X, yapay zeka üretimi görsel ve videoları otomatik olarak algılayıp etiketlemeyi zorunlu kılacak yeni bir sistem geliştiriyor.
X, yapay zeka üretimi görsel ve videoları otomatik algılayacak bir sistem geliştiriyor.
Sistem, kullanıcılar içerik yüklerken tarama yapacak ve yapay zeka üretimi olduğunu tespit ederse etiketlemeyi zorunlu kılacak.
Kullanıcılara gönderi oluşturma aşamasında "Yapay zeka ile oluşturulmuş içerik tespit edildi" uyarısı gösterilecek.
Yapay zeka etiketi, diğer içerik uyarısı kategorilerinde önceden işaretlenmiş olarak sunulacak.
Eğer materyalin yapay zeka üretimi olduğu anlaşılırsa, sistem içeriğin etiketlenmesini zorunlu kılacak. Uygulama ekran görüntülerine göre, gönderi oluşturma aşamasında kullanıcıların karşısına "Yapay zeka ile oluşturulmuş içerik tespit edildi" şeklinde bir uyarı bandı çıkacak.

Yeni özellik sayesinde, çıplaklık, şiddet veya hassas materyal gibi kategorilerin yer aldığı içerik uyarısı ekranında "Yapay zeka ile oluşturuldu" seçeneği önceden işaretlenmiş olarak belirecek.

