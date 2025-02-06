Evrendeki en büyük yapıyı keşfettiler! 200 katrilyon güneş kütlesine sahip

06 Şubat 2025 11:50 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:53

Astronomlar, 1,3 milyar ışık yılı uzunluğunda ve 200 katrilyon güneş kütlesine sahip devasa "Quipu" süper yapısını keşfetti. Bu yapı, evrendeki galaksi kümelerinin yüzde 45’ini, galaksilerin yüzde 30’unu ve maddenin yüzde 25’ini içererek evrenin büyük ölçekli yapısını anlamamıza yardımcı olabilir.

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Bilim insanları, evrenin şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük yapısını tespit etti. "Quipu" adı verilen bu devasa süper yapı, tam 1,3 milyar ışık yılı uzunluğunda ve yaklaşık 200 katrilyon güneş kütlesine sahip. Astronomlar, bu keşfin evrenin büyük ölçekli yapısının anlaşılması açısından büyük bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

QUIPU, ÇEVRESİNDEKİ HER ŞEYİ ETKİLİYOR

Bu kadar büyük bir yapının çevresini etkilemesinin kaçınılmaz olduğu belirtilirken, bu etkileri anlamanın, kozmosu anlamak açısından önemli olduğu ifade ediliyor Yeni araştırmalara göre, Quipu ve benzeri yapıların incelenmesi, galaksilerin nasıl evrimleştiğini anlamamıza, kozmolojik modellerimizi geliştirmemize ve kozmolojik ölçümlerimizin doğruluğunu artırmamıza yardımcı olabilir.

Max Planck Enstitüsü'nden Hans Bohringer liderliğindeki bir ekip, "Quipu" süper yapısını keşfetti ve detaylarını Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlanmak üzere hazırladı.

Quipu, şimdiye kadar keşfedilen en büyük yapı konumunda. Araştırmacılar tarafından keşfedilen diğer dört süper yapı ile birlikte, evrendeki galaksi kümelerinin yüzde 45'ini, galaksilerin yüzde 30'unu, maddenin yüzde 25'ini içeriyor ve evrenin toplam hacminin yüzde 13'ünü kaplıyor.

Aşağıdaki görsel, Quipu isminin neden seçildiğini açıklamaya yardımcı oluyor. Quipu, düğümlü iplerden oluşan bir kayıt cihazı olup, düğümler, renk, sıra ve sayı bilgilerine göre anlam içeriyor. Araştırmacılar, "Bu görünüm, yapının uzun bir filamentten ve küçük yan filamentlerden oluştuğu izlenimini veriyor ve bu da Quipu isminin seçilmesine neden oldu" diyerek durumu açıkladı.

1,3 MİLYAR IŞIK YILI NE KADAR BÜYÜK?

Işık, saniyede 300 bin kilometre yol alır. Bir yılda yaklaşık 9,46 trilyon kilometre yol kateder. Yani 1,3 milyar ışık yılı, yaklaşık 12.298.000.000.000.000.000.000 kilometreye denk geliyor.