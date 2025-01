1831 yılında Güneş masmavi oldu! Araştırmacılar sebebini nihayet öğrendi

30 Ocak 2025 17:19 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:47

1831 yılında meydana gelen büyük bir volkanik patlama, atmosfere büyük miktarda kükürt dioksit salarak küresel sıcaklıkların düşmesine ve Güneş'in yeşil, mor ve mavi renkte görünmesine neden oldu. Bilim insanları, uzun süredir bu olağandışı iklim olayının kaynağını araştırırken nihayet aradıkları cevabı buldu.

1831 yılının bahar-yaz aylarında, Dünya'nın bir yerinde yanardağ patladı ve atmosfere büyük miktarda kükürt dioksit salarak küresel soğumaya neden oldu. Bu olay, gezegenimizde tuhaf iklim koşullarına yol açtı. Küresel sıcaklıkların bir derece düşmesi, dünya çapında mahsul kıtlıklarına neden oldu. Ancak belki de en garip olay, ağustos ayında Güneş'in yeşil, mor ve hatta mavi renkte görülmesiydi.

GÜNEŞ'İN RENGİNİ DEĞİŞTİREN YANARDAĞI BULUNDU

O dönemde bilim insanları, bir yanardağın bu olaydan sorumlu olduğunu düşünüyorlardı. Ancak suçlu olan spesifik yanardağı tespit edememişlerdi. Şimdi ise Birleşik Krallık'taki St. Andrews Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma, bu gizemi çözdüğünü iddia ediyor: Japonya'nın kuzeybatısındaki Kuril Adaları'nda bulunan Zavaritskii Yanardağı.

Çalışmanın baş yazarı, St. Andrews Üniversitesi’nden Dr. William Hutchison, bu soğuk vakada ilerleme kaydetmelerinin, volkanik kanıtların analizini mümkün kılan teknolojik gelişmeler sayesinde olduğunu belirtiyor.

Hutchison, yaptığı basın açıklamasında, kutup buz çekirdeklerinden mikroskobik kül parçalarını çıkarma ve bunlar üzerinde ayrıntılı kimyasal analizler yapma becerisini ancak son yıllarda geliştirdiklerini belirterek, "Bu parçalar inanılmaz derecede küçüktür, kabaca bir insan saçının onda biri çapındadır" diye konuştu.

Rusya ve Japonya'daki bilim insanlarının onlarca yıl önce ıssız Simushir adasındaki bu uzak yanardağdan topladıkları örnekleri göndermelerinin ardından, Hutchison ve meslektaşları örnekleri kutup kül parçalarıyla karşılaştırdı ve Zavaritskii'nin tam bir eşleşme olduğunu buldu.

GERÇEK BİR 'EUREKA' ANI

Yanardağdan alınan kül ile buz çekirdeğinden çıkarılan külü analiz ettikleri anı "gerçek bir Eureka anı" (önemli bir olayı veya keşfi vurgulamak için kullanılan ifade) olarak tanımlayan Hutchison, "Rakamların aynı olduğuna inanamadım. Bundan sonra, bu eşleşmenin doğru olduğuna ikna olmak için Kuril kayıtlarındaki patlamanın yaşını ve boyutunu araştırmaya çok zaman harcadım " dedi.

Öte yandan bu volkanik gizem çözülmüş olsa da Hutchison, patlayıcı olaylar hakkında öğrenebildikleri kadar çok şey öğrenmenin, bir sonraki büyük patlama kaçınılmaz olarak geldiğinde dünyayı hazırlamaya yardımcı olabileceği bilgisini paylaştı.

Çalışmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.