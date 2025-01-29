Chrome kullanıyorsanız dikkat: Google, milyonları etkileyecek kararını açıkladı!

29 Ocak 2025 17:41 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:41

Google, en az dört yıldır güncellenmeyen Chrome sürümlerinde Chrome Sync özelliğini devre dışı bırakacağını duyurdu. Bu karar, eski sürümleri kullanan kullanıcıların yer işaretleri, şifreler ve geçmiş gibi senkronize verilerine erişimini kaybetmesine neden olacak.

Google, eski Chrome sürümlerini kullanan kullanıcıları ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. En az dört yıldır tarayıcılarını güncellemeyen kullanıcılar için Chrome Sync özelliği 2025'in başlarından itibaren devre dışı kalacak. Bu değişiklik, kullanıcıların senkronizasyon özelliğiyle eriştikleri verilerini artık yeni cihazlarına veya tarayıcılarına taşıyamayacakları anlamına geliyor.

CHROME SENKRONİZASYONU NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Google Chrome'un en büyük avantajlarından biri, senkronizasyon özelliği sayesinde kullanıcıların yer işaretleri, şifreleri, tarayıcı geçmişi ve uzantılar gibi verilerine tüm cihazlarından anında erişebilmesi. Google hesabınız ile giriş yaparak tüm verilerinizi bulut üzerinden farklı cihazlarda senkronize edebiliyorsunuz. Ancak Google'ın yeni kararı, eski sürümleri kullanan kişileri bu imkandan mahrum bırakacak.

HANGİ KULLANICILAR ETKİLENECEK?

Google'ın duyurusuna göre, Chrome'un en az dört yıldır güncellenmeyen sürümlerini kullananlar bu değişiklikten doğrudan etkilenecek. Eski sürümlerde Chrome Sync özelliği tamamen devre dışı kalacak. Ancak Chrome Sync'in en az hangi Chrome sürümünü desteklediğini açıklamayan Google, duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Google Hesabınızdaki verileri kullanan ve kaydeden Chrome Sync, 2025'in başlarından itibaren dört yıldan eski Chrome sürümlerinde çalışmayı durduracak. Dört yıldan daha eski bir sürümü kullanıyorsanız, 'senkronizasyonu başlatmak için Chrome'u güncelleyin' veya 'Google Hesabınızdaki Chrome verilerini kullanmaya devam etmek için Chrome'u güncelleyin' hata mesajını görmeye başlayabilirsiniz."

Google, senkronizasyon özelliğinin güvenli ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak için Chrome'un güncel sürümlerine öncelik veriyor. Bu doğrultuda eski sürümler, güvenlik açıkları nedeniyle risk oluşturabileceğinden dolayı Google, yeni güncellemeleri alabilen cihazları teşvik ederek daha güvenli bir internet deneyimi sunmayı hedefliyor.