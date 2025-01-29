Trump talimatı verdi Google yaptı: Meksika Körfezi'nin ismi değişiyor

29 Ocak 2025 15:38 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:38

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme talimatı vermişti. Google Haritalar da bu değişikliği ABD'deki kullanıcılara yansıtacağını duyurdu. Meksika'daki kullanıcılar eski ismi görmeye devam ederken, diğer ülkelerde her iki isim de gösterilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir kararname ile Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme talimatı vermesinin ardından, Google Haritalar da bu değişikliği uygulayacağını duyurdu. Şirket, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var" ifadesini kullandı.

Google'dan gelen bilgilere göre, bu değişiklik ABD'deki kullanıcılara yansıtılacak. Meksika'daki kullanıcılar haritada "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edecek. ABD ve Meksika dışındaki ülkelerde ise her iki ismin de gösterileceği belirtildi. Google, resmi yerel isimleri öncelikli olarak kullanma politikası gereği bu yöntemi benimsediğini vurguladı.

DENALİ DAĞI'NIN ADI YENİDEN MCKİNLEY OLACAK

Trump yalnızca Meksika Körfezi'nin adını değiştirmekle sınırlı kalmadı. Eski ABD Başkanı William McKinley'e saygı amacıyla Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin de "McKinley" olarak değiştirilmesini kararlaştırdı. 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Alaska'daki Amerikan yerlilerinin kullandığı "Denali" ismi, dağın resmi adı olarak kabul edilmişti.