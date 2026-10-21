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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:36

Excalibur G915, yüksek performansı 20,5 mm incelikte sunuyor

Yüksek performanslı bilgisayarlar oyunlardan içerik üretimine, video düzenlemeden grafik tasarıma kadar farklı kullanım alanlarında güçlü işlem ve grafik gücüne ihtiyaç duyan kullanıcıların tercihi oluyor.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Excalibur G915, yüksek performansı 20,5 mm incelikte sunuyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:36

20,5 mm inceliğe ve 2,3 kg hafifliğe sahip Excalibur G915; NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ekran kartı, yeni nesil Intel işlemci seçenekleri ve FrostFlux soğutma teknolojisiyle yüksek performansı daha ince ve taşınabilir bir yapıda sunuyor.

Excalibur G915, yüksek performansı 20,5 mm incelikte sunuyor

“PERFORMANSI FARKLI KULLANIM SENARYOLARIYLA BİRLİKTE ELE ALIYORUZ”

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Bugün yüksek performanslı bilgisayarlar yalnızca oyun sırasında kullanılmıyor. İçerik üretimi, video düzenleme, grafik tasarım ve 3D modelleme gibi yüksek işlem ve grafik gücü gerektiren çalışmalar da benzer donanım ihtiyaçlarını beraberinde getiriyor. Kullanıcılar ise bu performansı farklı çalışma ve kullanım ortamlarına taşıyabilmek istiyor. Biz de Excalibur ürünlerimizi geliştirirken yüksek performansı, farklı kullanım senaryoları ve mobilite ihtiyacıyla birlikte ele alıyoruz. G915 ile bu yaklaşımı güçlü donanım, ince tasarım ve taşınabilirlik ekseninde bir araya getiriyoruz” dedi.

EXCALİBUR G915 GÜÇLÜ DONANIMI İNCE TASARIMLA BULUŞTURUYOR

Excalibur G915 ,alüminyum alaşımlı gövdesinde NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ekran kartı ve yeni nesil Intel işlemci seçeneklerini bir araya getiriyor. 20,5 mm inceliğe ve 2,3 kg hafifliğe sahip modelde, güçlü donanımın yoğun kullanım sırasında verimli çalışmasını desteklemek üzere FrostFlux soğutma teknolojisi kullanılıyor. FrostFlux soğutma sistemi, optimize edilmiş hava akışı ve özel fan geometrisiyle uzun süreli yüksek yük altında performans sürekliliğini koruyor."

16 İNÇ EKRAN FARKLI KULLANIM SENARYOLARINI DESTEKLİYOR

Excalibur G915, 16 inç ekranında 165 Hz yenileme hızı, %100 sRGB renk kapsamı ve 16:10 ekran oranını bir araya getiriyor. 165 Hz yenileme hızı, özellikle hareketin yoğun olduğu oyunlarda görüntülerin daha akıcı takip edilmesini sağlarken, 16:10 ekran oranı daha geniş bir çalışma ve görüntüleme alanı sunuyor. %100 sRGB renk kapsamı ise oyunların yanı sıra görsel içeriklerle çalışan kullanıcılar için renklerin daha doğru görüntülenmesine katkı sağlıyor.

Excalibur G915, yüksek performansı 20,5 mm incelikte sunuyor

BELLEK VE DEPOLAMA SEÇENEKLERİ FARKLI İHTİYAÇLARA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Excalibur G915, DDR5 RAM ve iki adet M.2 NVMe depolama yuvasıyla farklı kullanım ihtiyaçlarına göre yapılandırılabiliyor. Bellek kapasitesi, aynı anda birden fazla uygulamanın kullanıldığı çalışma ve oyun senaryolarını desteklerken, M.2 NVMe depolama seçenekleri oyun ve uygulamalara hızlı erişim sağlıyor.

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ETİKETLER
#Intel
#Excalibur G915
#Feray Karaman
#Frostflux
#Nvidia Geforce Rtx 50 Serisi
#Teknoloji
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