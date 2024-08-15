Ezber bozan bilimsel araştırma: Yaşlanma iki dalga halinde geliyor! O iki yaşa dikkat

15 Ağustos 2024 16:43 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:00

Eğer vücudunuzdaki kırışıklıkların artmaya başladığını, ağrılarınızın ve sızılarınızın gece uykularınızı kaçıracak kadar fazlalaştığını fark ettiyseniz veya yaşlanmış gibi hissetmeye başladıysanız, bunun bilimsel bir açıklaması olabilir.

The Guardian'ın aktardığına göre, Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yaşlanmanın beklenildiği gibi yavaş ve sürekli gelişen bir süreç olmadığını, aksine iki belirgin değişim dalgası halinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

25 ile 75 yaş arasındaki bireyler üzerinde yapılan araştırmada 44 ve 60 yaş civarında yaşlanma sürecinde "dramatik değişimlerin" yaşandığı saptandı. Bulgular, orta yaş döneminde ve 60'ların başlarında ortaya çıkan kas-iskelet sistemi problemleri ve kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarının neden bu yaşlarda arttığını açıklayabilir.

108 GÖNÜLLÜDEN ALINAN KAN VE DIŞKI ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Araştırmada 108 gönüllüden alınan kan ve dışkı örnekleri ile cilt, ağız ve burun sürüntüleri 7 yıl boyunca incelendi. Araştırmacılar 135.000 farklı molekülü (RNA, proteinler ve metabolitler) ve mikropları (katılımcıların bağırsaklarında ve ciltlerinde yaşayan bakteriler, virüsler ve mantarlar) değerlendirdi.

Çoğu molekül ve mikrobun bolluğu kademeli, kronolojik bir şekilde değişmedi. Bilim insanları en büyük değişimlere sahip molekül kümelerini aradıklarında, bu dönüşümlerin insanlar 40'lı yaşlarının ortalarında ve 60'lı yaşlarının başlarındayken gerçekleşme eğiliminde olduğunu buldu.

40'LI ve 60'LI YAŞLAR KRİTİK

Araştırmanın başyazarı ve Stanford Üniversitesi Genomik ve Kişisel Tıp Merkezi direktörü Prof. Michael Snyder, "Sadece zaman içinde yavaşça değişmiyoruz. Bazı çok dramatik değişiklikler var." diyerek bulguların önemine dikkat çekti. Snyder, 40'lı yaşların ortası ve 60'lı yaşların başının, molekül sınıfı ne olursa olsun, yaşlanmada dramatik değişimlerin yaşandığı dönemler olduğunu vurguladı.

40'lı yaşların ortasındaki yaşlanma artışı beklenmedik bir durumda ve başlangıçta kadınlarda perimenopozal değişikliklerin tüm grup için sonuçları çarpıtmasının bir sonucu olduğu varsayıldı. Ancak veriler 40'lı yaşların ortasındaki erkeklerde de benzer değişimlerin yaşandığını ortaya koydu.

Stanford Tıp Fakültesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan ve çalışmanın ilk yazarı olan Dr. Xiaotao Shen, "Bu durum, menopoz veya perimenopozun 40'lı yaşların ortasındaki kadınlarda gözlenen değişikliklere katkıda bulunabileceğini, ancak hem erkeklerde hem de kadınlarda bu değişiklikleri etkileyen daha önemli başka faktörlerin de olabileceğini göstermektedir." dedi.