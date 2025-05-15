F-47’nin gizli özelliği ortaya çıktı: F-22’nin yerini alacak, Çin ile yarış kızışacak

ABD'nin şu ana kadar gizli tuttuğu 6. nesil savaş uçağı F-47 ile ilgili bilinmeyen özellikler ortaya çıkıyor. Çin ile rekabette F-47, F-22 Raptor uçaklarının yerini alacak. Savaş uçağı muharebe yarıçapında F-35 ve F-22'yi geride bıraktı.

Birçok ülke arasında savunma sanayi alanında yarış sürerken Çin ile rekabette olan ABD yeni savaş uçağını duyurdu. ABD, 6. Nesil F-47 savaş uçağını geliştiriyor. ABD Hava Kuvvetleri (USAF) Genelkurmay Başkanı Orgeneral David Allvin, sosyal medya sitesi X'te F-47'ye ilişkin bazı detayları ilk kez sunan bir infografik yayınladı.

Eurasiantimes'ta yapılan çalışmalar sonucu ABD Hava Kuvvetleri'nin sır gibi sakladığı 6. nesil uçağı F-47 ile ilgili en dikkat çekici bilgi ortaya çıktı. Savaş uçağıyla ilgili muharebe yarıçapının 1000 deniz mili veya 1800 kilometre olacağı belirtiliyor.



F-47’NİN YAKITI BİTMEDEN DÖNEBİLECEĞİ KONUŞULUYOR

F-47’nin yakıt ikmali gerektirmeden büyük bir mesafe uçabileceği, yakıtı bitmeden üssüne durmadan dönebileceği söyleniyor. F-22 Raptor'ın muharebe menzili 590 deniz mili veya yaklaşık 1.100 kilometre iken, F-35 Lightning II'nin muharebe menzili 670 deniz mili veya 1.200 kilometrenin üzerinde. F-47 sonunda F-22 Raptor'ın yerini alacak. Ayrıca, F-47'nin AI destekli drone kanat adamlarıyla (CCA'lar) çalışması bekleniyor bu da etkili menzilini daha da uzatacak. Menzilin 1.200’ü geçeceği belirtildi.

ABD ile Çin arasında geniş Hint-Pasifik bölgesinde bir çatışma yaşanması durumunda, daha uzun bir muharebe yarıçapı hedefleniyor.

KÜRESEL GİZLİLİK YARIŞI

Çin şu anda J-36 ve J-50 adlı altıncı nesil savaş uçaklarının iki farklı prototipini uçuruyor. J-36 savaş uçakları hakkında çok fazla şey bilinmiyor ancak geniş spektrumlu gizliliğe sahip oldukları ve F-47 gibi Çin'i küresel gizlilik yarışında öne geçiren bir sistem oldukları biliniyor.