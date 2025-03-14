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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Facebook Hikayeleri artık para kazandıracak! Peki nasıl yapılır?

Meta kullanıcıları, Facebook'un "İçerik Paylaşarak Para Kazanma Programı" kapsamında Facebook Hikayeleri üzerinden de para kazanabilecek. Programa dahil olmak ve para kazanmaya başlamak isteyen kullanıcıların iki kriteri karşılaması gerekiyor. İşte detaylar.

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KAYNAK:
Engadget
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 11:58

Meta, içerik üreticilerini Facebook'ta daha fazla fotoğraf ve video paylaşmaya teşvik edecek yeni bir gelir modeli duyurdu. Şirket, "İçerik Paylaşarak Para Kazanma Programına" dahil olan kullanıcıların artık Facebook Hikayeleri aracılığıyla da gelir elde edebileceğini açıkladı.

HİKAYE PAYLAŞARAK PARA KAZANABİLECEKSİNİZ

Hikayeler üzerinden kazanç sağlamak isteyen içerik üreticilerinin paylaşımlarını herkese açık olarak yayınlaması ve belirli bir izlenme sayısını karşılaması gerekiyor. Meta'nın açıklamasına göre yeni özellik küresel olarak devreye alındı. Programa dahil olmayan kullanıcılar ise Meta'nın web sitesi üzerinden başvuru yaparak değerlendirmeye alınabilecek.

Yeni ödeme seçeneği, Meta'nın rakip sosyal medya platformlarında içerik üreten kişileri Facebook'a çekmeye yönelik son girişimi olarak karşımıza çıkıyor. Ocak ayında şirket, başka sosyal medya platformlarında halihazırda aktif olan içerik üreticilerine, Instagram ve Facebook'a belirli miktarda fotoğraf ve video göndermeleri karşılığında ekstra 5 bin dolar sunan bir "Bonus Programı" başlatmıştı.

Programın zamanlaması, Meta’nın TikTok'a erişimini yakında kaybedecek içerik üreticilerini kendine çekmekle ilgilendiğini açıkça gösterdi.

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