Facebook sil baştan değişti! Zuckerberg’i yeniden ‘zengin’ yapan karar! 

06 Ekim 2024 13:53 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 14:10

Meta, Facebook ve Messenger için gerçekleştirdiği son güncellemelerle kullanıcıların yabancılardan daha fazla içerik görmelerini sağlayacak yenilikler duyurdu. Bu adım, sosyal medya devinin platformlar arası bariyerleri ortadan kaldırmayı ve kullanıcıya daha çeşitli öneriler sunmayı amaçlayan büyük bir dönüşümün habercisi.

FACEBOOK’TA NELER DEĞİŞTİ?

Austin, Teksas'ta düzenlenen IRL etkinliğinde açıklanan güncellemeler, Facebook'un akış deneyiminde önemli değişiklikler içeriyor. İşte öne çıkan yenilikler:

• Yerel Sekme: Kullanıcılar artık yakınlarındaki Marketplace, Gruplar ve Etkinliklerden daha fazla içerik görecek.

• Keşfet Sekmesi: İlgi alanlarınıza göre uyarlanmış içerikleri ön plana çıkaran bu sekme, Instagram’daki Keşfet’e benzer şekilde çalışacak.

• Tam Ekran Video Oynatıcı: Makaralar sekmesi, Facebook’un navigasyonunda öne çıkarılarak "kesintisiz" kaydırma deneyimini geliştirecek.

• Etkinlik Davetleri: Kullanıcılar artık SMS ve e-posta yoluyla arkadaşlarını Etkinlik sayfalarına davet edebilecek, böylece platform sınırlarının ötesine geçebilecekler.

• Gruplarda Yapay Zeka Araması: Grup üyeleri, geçmişte sorulan sorulara dair yanıtları daha kolay bulabilecek.

• Çöpçatan Özelliği: Facebook’un yeni çöpçatan özelliği, arkadaşlarınızın size uygun eşleşmeler bulmasına yardımcı olacak.

• Yapay Zeka Destekli İçerik: Yapay zeka fotoğraf düzenleme ve arama özellikleriyle içerik üretmek ve bulmak daha da kolaylaşacak.

• Messenger Güncellemeleri: Messenger’daki Notlar, müzik ekleme ve etiketleme gibi yeni özelliklerle daha dinamik hale getiriliyor.



Ayrıca, Anılar ve Topluluklar sekmeleri, içeriklerin tekrar hatırlanmasını sağlayarak, grup sohbetlerini belirli konular etrafında toplamanın yeni yollarını sunacak.



• İçerik Oluşturucu Para Kazanma Programı: Facebook, daha fazla içerik oluşturucuyu Makaralar ve Hikayeler gibi formatlarda teşvik etmek amacıyla yeni bir para kazanma programını devreye sokacak.

DAHA FAZLA YABANCI İÇERİK KARŞINIZA ÇIKACAK

Yeni güncellemeler, Facebook'un sizi ilgilendirebilecek içerikleri bulma ve sunma yeteneğini artıracak. Örneğin, Cadılar Bayramı temalı bir paylaşımı beğendiğinizde, yakınınızdaki etkinlikler sekmesinde Tim Burton hayranları tarafından organize edilen bir etkinlik önerisi alabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin kişisel beğenilerinizden yola çıkarak düzenlenmesi, platformun sosyal keşif yönünü güçlendiriyor.

META’NIN AMACI: DAHA FAZLA GEZ, DAHA FAZLA REKLAM

Meta, bu yeni özelliklerin genç kullanıcıların ilgi alanlarını keşfetmelerine ve daha geniş bir toplulukla bağ kurmalarına yardımcı olacağını belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre, bu özellikler şu anda ABD ve Kanada’da test ediliyor ve önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye sunulacak. Örneğin, Yerel sekmesi Austin, Los Angeles, New York gibi büyük şehirlerde test ediliyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DEĞİŞİM DALGASI BAŞLADI

Meta'nın duyurusu, TikTok’un son yıllarda kazandığı başarının ardından sosyal medya dünyasında yaşanan büyük dönüşümün bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Platformlar, önerilen içeriklerle kullanıcıları bağlı tutma yarışında hızla gelişiyor. X (eski adıyla Twitter), Instagram ve TikTok'un öneri algoritmaları, bu dönüşümün öncüsü olarak göze çarpıyor.

İZLENMELER ŞİMDİDEN ARTIŞ GÖSTERDİ

İstatistikler, Facebook'un son zamanlarda uygulamaya entegre ettiği yapay zeka özelliklerinin, genç kullanıcılar arasında platformun kullanım oranını artırdığını gösteriyor. Özellikle, uygulamada gösterilen Reels içeriklerinin izlenme oranlarının son dönemde %20'lik bir artış göstermesi bu eğilimi destekliyor.

META HİSSELERİ BİR ANDA FIRLADI

Meta, yapay zeka alanında gerçekleştirdiği yatırımlar ve sohbet robotlarına yönelik projeleriyle hisselerinde %23 artış kaydetti. Şirketin hisseleri 582,77 dolarla rekor seviyede kapanarak, CEO Mark Zuckerberg’i dünyanın en zengin ikinci insanı konumuna taşıdı.

Meta'nın son güncellemeleri, sosyal medya kullanıcılarının daha geniş bir toplulukla etkileşim kurmalarını sağlayacak önemli adımlar sunarken, platformun içerik öneri algoritmalarındaki gücünü daha da artırmayı hedefliyor.