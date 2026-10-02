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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 13:56

Faili meçhulleri açığa çıkaracak yerli kit TEKNOFEST'te: Lazer sistemiyle mermi izini belirleyecek

TEKNOFEST Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda olay inceleme esnasında bütün detayları ortaya çıkaracak yerli sistem dikkat çekti. Lazer yardımıyla "Atış Yönü ve Mesafesi Tespit Kiti" sayesinde faili meçhul cinayetler aydınlatılacak.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 13:56

GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken yerli İHA/SİHA, insansız savaş uçakları, silah projeleri haricinde lazer teknolojisi, kriminal ekipleri için hazırlanan teknolojiler de dikkat çekiyor.

Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Atış Yönü ve Mesafesi Tespit Kiti" sayesinde olay yerindeki merminin açısı ve mesafesi gün yüzüne çıkarılıyor.

YERLİ KİTE YOĞUN İLGİ

Olayın yaşandığı alana kurulan kit ile önce merminin bir cisme giriş yönüne bakılarak lazer yansıtılması yapılıyor. Lazer yardımıyla açı ve mesafe ölçümü yapan ekipler, elde ettikleri sonuçla olayın yaşandığı bölgeyi ve detayları daha hızlı gün yüzüne çıkarıyor.

Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Kadir Çolak, AA muhabirine, kit ile birçok olayı daha hızlı aydınlattıklarını söyledi.

LAZER SİSTEMLERİYLE ATIŞIN YÖNÜ BULUNACAK

Teknoloji kullanımının ekiplerin çalışmasını kolaylaştırdığını anlatan Çolak, şöyle konuştu:

"Herhangi bir noktadan yapılan atış veya yorgun düşen mermi, zeminde oval şekilde bir iz bırakmaktadır, bir açı oluşturmaktadır. Sonuç olarak belirli bir eksen dahilinde gelmektedir. Biz bu açıyı matematiksel yöntemlerle hesaplayarak lazer sistemlerimizle atışın nereden geldiğini tespit etmeye çalışıyoruz. Sistem ile öncelikle matematiksel hesaplar yapıyoruz. Mermi çekirdeği giriş-çıkış noktasında bir matematiksel hesap yaparak kısa kenar bölü uzun kenarın ters sinüsünü alarak belirli bir açı belirliyoruz. Sistemimizin üzerine belirlenen açıyı koyarak yükseklik hesaplaması yapıyor, lazer sistemlerimizi entegre ederek o alandaki hangi noktadan atışın gelmiş olduğunu tespit ediyoruz."

Faili meçhulleri açığa çıkaracak yerli kit TEKNOFEST'te: Lazer sistemiyle mermi izini belirleyecek

"LAZER SİSTEMİ BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLADI"

Çolak, kitin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirterek, "Vatandaşın hizmetinde kullandığımız ekipmanları tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ürünlerin tamamen Türk mühendisler tarafından yapılmış olması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Önceden ip yardımıyla yapıyorduk. Lazer sistemi büyük kolaylık sağladı. Aynı zamanda bu lazer sistemi bizde mermi çekirdeğinin geliş açılarının kırılmalarını da bize göstererek olayların aydınlatılmasında büyük bir fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

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#Şanlıurfa
#Teknofest
#emniyet genel müdürlüğü
#Gap Havalimanı
#Kadir Çolak
#Teknoloji
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