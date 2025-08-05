FC 26 Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının yüzleri sızdı: Talisca'nın tipi dikkat çekti

EA SPORTS FC 26'nın çıkışına sayılı haftalar kala büyük bir sızıntı yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray futbolcularının yeni yüz tarama modelleri internete düştü. Çeşitli forumlarda paylaşılan görseller, oyuncuların yüz detaylarının neredeyse gerçek fotoğraflarla ayırt edilemeyecek düzeyde olduğunu gösteriyor.
Webtekno'nun haberine göre, FC 26'da her iki takımın da stadyumlarının yanı sıra, oyuncuların yüzleri yüksek çözünürlükle oyuna entegre edilmiş durumda.
Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, sızdırılan görsellerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın futbolcuları geçtiğimiz sezonki formalarla görülüyor. Bunun sebebi ise oyunun henüz beta aşamasında olması. Beşiktaş futbolcularının yüzleriyse sızdırılmış değil. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının FC 26'daki yüzleri:
FC 26'nın Steam sayfasında, oyunun hem Türkçe altyazı ve arayüz hem de Türkçe seslendirme desteğiyle geleceği bilgisi yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, FC 26'yı Türkçe spiker ile birlikte oynayabilecek.
EA FC 26 Türkiye fiyatları şu şekilde olacak:
Electronic Arts ile Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılan anlaşmalar sayesinde iki takım, EA FC oyununa eklenmişti. Bu sene ilk kez Beşiktaş da resmi partner kulüpler arasında yerini aldı.
EA FC 26'da yer alan tüm resmi partner kulüpler şu şekilde: