FC 26 Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının yüzleri sızdı: Talisca'nın tipi dikkat çekti

EA SPORTS FC 26'nın çıkışına sayılı haftalar kala büyük bir sızıntı yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray futbolcularının yeni yüz tarama modelleri internete düştü. Çeşitli forumlarda paylaşılan görseller, oyuncuların yüz detaylarının neredeyse gerçek fotoğraflarla ayırt edilemeyecek düzeyde olduğunu gösteriyor.

Webtekno'nun haberine göre, FC 26'da her iki takımın da stadyumlarının yanı sıra, oyuncuların yüzleri yüksek çözünürlükle oyuna entegre edilmiş durumda.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, sızdırılan görsellerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın futbolcuları geçtiğimiz sezonki formalarla görülüyor. Bunun sebebi ise oyunun henüz beta aşamasında olması. Beşiktaş futbolcularının yüzleriyse sızdırılmış değil. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının FC 26'daki yüzleri:

FC 26 TÜRKÇE SPİKERLE GELECEK

FC 26'nın Steam sayfasında, oyunun hem Türkçe altyazı ve arayüz hem de Türkçe seslendirme desteğiyle geleceği bilgisi yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, FC 26'yı Türkçe spiker ile birlikte oynayabilecek.

FC 26 TÜRKİYE FİYATI?

EA FC 26 Türkiye fiyatları şu şekilde olacak:

PS5/PS4 ve Xbox için 2.899 TL

PC Epic Games için 2.599 TL

PC Steam için 69.99 dolar

Nintendo Switch için 59.99 dolar

Nintendo Switch 2 için 69.99 dolar

BEŞİKTAŞ İLK KEZ YER ALACAK

Electronic Arts ile Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılan anlaşmalar sayesinde iki takım, EA FC oyununa eklenmişti. Bu sene ilk kez Beşiktaş da resmi partner kulüpler arasında yerini aldı.

EA FC 26'da yer alan tüm resmi partner kulüpler şu şekilde:

Manchester City

Chelsea

Liverpool

Tottenham Hotspur

Bayern Münih

Real Madrid

Atletico Madrid

Roma

Juventus

Napoli

Paris Saint Germain

Lyon

Marsilya

Rangers

Celtic

Beşiktaş

Fenerbahçe

Galatasaray