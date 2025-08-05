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 | Ömer Faruk Dogan

FC 26 Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının yüzleri sızdı: Talisca'nın tipi dikkat çekti

EA Sports FC 26'da Türkiye rüzgarı esiyor. Beşiktaş'ın resmi olarak oyuna ekleneceği duyurulurken, Fenerbahçe ve Galatasaray futbolcularının yüz tarama modelleri sızdırıldı. Talisca'nın tipi ise dikkat çekti.

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FC 26 Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının yüzleri sızdı: Talisca'nın tipi dikkat çekti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 16:55

EA SPORTS FC 26'nın çıkışına sayılı haftalar kala büyük bir yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray futbolcularının yeni yüz tarama modelleri internete düştü. Çeşitli forumlarda paylaşılan görseller, oyuncuların yüz detaylarının neredeyse gerçek fotoğraflarla ayırt edilemeyecek düzeyde olduğunu gösteriyor.

Webtekno'nun haberine göre, FC 26'da her iki takımın da stadyumlarının yanı sıra, oyuncuların yüzleri yüksek çözünürlükle oyuna entegre edilmiş durumda.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, sızdırılan görsellerde ve 'ın futbolcuları geçtiğimiz sezonki formalarla görülüyor. Bunun sebebi ise oyunun henüz beta aşamasında olması. futbolcularının yüzleriyse sızdırılmış değil. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının FC 26'daki yüzleri:

FC 26 Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının yüzleri sızdı: Talisca'nın tipi dikkat çekti
FC 26 Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının yüzleri sızdı: Talisca'nın tipi dikkat çekti

FC 26 TÜRKÇE SPİKERLE GELECEK

FC 26'nın Steam sayfasında, oyunun hem Türkçe altyazı ve arayüz hem de Türkçe seslendirme desteğiyle geleceği bilgisi yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, FC 26'yı Türkçe spiker ile birlikte oynayabilecek.

FC 26 Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının yüzleri sızdı: Talisca'nın tipi dikkat çekti

FC 26 TÜRKİYE FİYATI?

EA FC 26 Türkiye fiyatları şu şekilde olacak:

  • PS5/PS4 ve Xbox için 2.899 TL
  • PC Epic Games için 2.599 TL
  • PC Steam için 69.99 dolar
  • Nintendo Switch için 59.99 dolar
  • Nintendo Switch 2 için 69.99 dolar
FC 26 Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının yüzleri sızdı: Talisca'nın tipi dikkat çekti

BEŞİKTAŞ İLK KEZ YER ALACAK

Electronic Arts ile Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılan anlaşmalar sayesinde iki takım, EA FC oyununa eklenmişti. Bu sene ilk kez Beşiktaş da resmi partner kulüpler arasında yerini aldı.

EA FC 26'da yer alan tüm resmi partner kulüpler şu şekilde:

  • Manchester City
  • Chelsea
  • Liverpool
  • Tottenham Hotspur
  • Bayern Münih
  • Real Madrid
  • Atletico Madrid
  • Roma
  • Juventus
  • Napoli
  • Paris Saint Germain
  • Lyon
  • Marsilya
  • Rangers
  • Celtic
  • Beşiktaş
  • Fenerbahçe
  • Galatasaray
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Sıkça Sorulan Sorular

EA FC 26'da Türkçe spiker olacak mı?
FC 26 Türkçe seslendirme desteğiyle birlikte geliyor.
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