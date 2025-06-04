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 | Ömer Faruk Dogan

Fiesta'nın ardından yılların efsanesine de veda! Türkiye'de peynir ekmek gibi satıyordu

Ford'un 1980'de başladığı "hot hatch" serüveni resmen sona erdi. Fiesta ST'nin ardından Focus ST de yolun sonuna geldi. Focus ailesinin üretimi yıl sonuna kadar tamamen durdurulacak. Peki yerine başka bir model gelecek mi?

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 11:40

Otomotiv dünyasının ikonik "hot hatch" modellerinden biri olan Ford Focus ST resmen emekliye ayrılıyor. ABD'li otomotiv üreticisi, Focus ST'nin yeni fabrika siparişlerini resmen sonlandırdığını açıkladı. Peki Focus ST'nin yerine hangi model geçecek?

İngiltere merkezli Autocar'a konuşan Ford UK yetkilileri, şu anda Focus ST için yeni sipariş almadıklarını belirterek modelin fişinin çekildiğini doğrulamış oldu. Focus ST'nin üretimden kaldırılmasıyla birlikte Ford'un 1980'de başlattığı "hot hatch" yolculuğu da resmen sona ermiş oldu.

Fiesta'nın ardından yılların efsanesine de veda! Türkiye'de peynir ekmek gibi satıyordu

KASIM AYINDA ÜRETİMİ DURDURULACAK

2022'de Mondeo, 2023'te ise Fiesta'nın üretimini sonlandıran Ford, şimdi de Focus ST ile birlikte standart Focus'un üretimini durdurma kararı aldı. Almanya'da üretilen Focus'un, kasım ayında üretim bandından tamamen ineceği bildirildi.

Focus, 1998'den bu yana kompakt sınıfta önemli bir rol oynamış ve Türkiye dahil birçok ülkede yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. Ancak elektrikli araçlara geçiş sürecinde, performans odaklı içten yanmalı modeller birer birer tarih sahnesinden çekiliyor.

FOCUS ST'NİN HALEFİ OLACAK MI?

Ford cephesinden bu kararın gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, Focus ST için yakın gelecekte doğrudan bir halef planı da bulunmadığı ifade edildi. Focus ST'nin üretimi yıl sonuna kadar tamamen sona erecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ford Focus ST neden üretimden kaldırılıyor?
Ford, Focus ST üretimini sonlandırma kararının gerekçesini henüz resmi olarak açıklamadı.
ETİKETLER
#otomotiv
#elektrikli araçlar
#Ford
#Focus St
#Hot Hatch
#Mondeo
#Fiesta
#Ford Focus
#Teknoloji
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