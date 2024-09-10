Football Manager 2025 yeni özellikleri ile geliyor!

10 Eylül 2024 22:15 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 22:24

Futbol severlerin büyük hayranlıkla oynadıkları Football Manager serisinin yeni oyunu FM 2025 yeni özellikleriyle piyasaya çıkıyor. Oyun severlerin merakla beklediği oyunda seriye eklenen yeniliklerle dikkat çekerken bazı köklü değişikliklerle de oyun dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor.

Futbol severlerin büyük merakla beklediği Football Manager oyununun yeni serisi FM 2025 yeni özellikleri ile oyun tutkunlarını şimdiden sabırsızlandırıyor.

Football Manager 2025, köklü değişiklikler ve yeniliklerle futbolseverlerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Seriye yeni eklenen özellikler merak konusu olurken oyundan bazı özellikler ise çıkartılacağı belirtildi.

FM 25 KASIM'DA PİYASADA

Football Manager 2025 oyun platformlarında Kasım ayının ilk haftasında oyun severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ayrıca oyun çıkmadan 1 hafta öncesinde ise oyun erken erişime açılacak ve bu sayede futbolseverler oyuna daha erken erişim sağlayacak.

FM 25 YENİ ÖZELLİKLER NELER?

Football Manager 2025'te dikkat çeken olay ise bazı özelliklerin geçici olarak kaldırılacak olması.

Bazı güzel yeni özellikler geleceği belirtilirken birkaç özelliğin ise 1 yıllığına kaldırılacağı bildirildi.

"Bir Kulüp Oluştur" modu, geliştirilme süreci tamamlanmadığı için bu sürümde yer almayacak. Aynı şekilde popüler olan "Mücadele Modu" da FM25’te yer almayacak, ancak 2026 veya 2027 sürümlerinde tamamen yenilenmiş haliyle geri dönmesi bekleniyor.

FM25'te ilk başta yer almayacak bir diğer özellik "Fantezi Draft" modu olacak. Oyun ilerleyen güncellemelerle bu modu geri getirecek.

Öte yandan FIFA ile yapılan iş birliği sayesinde 2024'te Liverpool'da düzenlenecek FIFA World Cup of Football Manager turnuvası, bu modun gelişimini destekleyen önemli bir adım olacak.