Futbol oyunu severlere müjde! EA FC 25 fiyatı, indirim sonrası dibi gördü: İşte yeni etiketler

EA FC 25 fiyatı tarihi bir indirimle 900 TL'nin altına geriledi. Peki EA FC 25 Steam, PlayStation ve Xbox'ta kaç TL oldu? İndirim ne zamana kadar geçerli? İşte detaylar.

Electronic Arts'ın sevilen futbol oyunu EA FC 25, büyük bir indirimle satışa sunuldu. Çıkış fiyatı 70 dolar olan oyun, şu an yüzde 70'e varan indirimlerle satın alınabiliyor. Düşen fiyatlar ise daha önce yüksek maliyet nedeniyle oyunu alamayan PC ve konsol kullanıcılarına ilaç gibi geldi.

EA FC 25 İNDİRİMİ İLE FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ?

EA FC 25'in PC fiyatı, EA App uygulamasında 880 TL'ye düştü. Steam'de ise Standart Edition versiyonu yüzde 70 indirimle 20,99 dolara (yaklaşık 764 TL) satın alınabiliyor. Xbox ve PlayStation kullanıcıları ise EA FC 25 oyununu 869 TL fiyatla alabiliyor.

EA FC 25 Ultimate Edition versiyonu da indirimlerden nasibini aldı. Oyunculara ekstra bonuslar veren Ultimate Edition PC'de 39.99 dolar (1.460 TL) fiyatla listelenirken, Xbox ve PlayStation'da 1.600 TL'ye satılıyor.

İNDİRİMLER NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ

Fırsattan yararlanmak isteyen oyuncuların acele etmesi gerekiyor. EA FC 25 indirimleri platformlara göre farklı tarihlerde sona erecek. PC'deki indirimler 13 Mart'ta, Xbox'taki 18 Mart'ta, PlayStation'daki de 27 Mart'ta bitecek. Daha sonra fiyatlar eski haline dönecek.