Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Futbol oyunu severlere müjde! EA FC 25 fiyatı, indirim sonrası dibi gördü: İşte yeni etiketler

EA FC 25 fiyatı tarihi bir indirimle 900 TL'nin altına geriledi. Peki EA FC 25 Steam, PlayStation ve Xbox'ta kaç TL oldu? İndirim ne zamana kadar geçerli? İşte detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 15:19

Electronic Arts'ın sevilen futbol oyunu EA FC 25, büyük bir indirimle satışa sunuldu. Çıkış fiyatı 70 dolar olan oyun, şu an yüzde 70'e varan indirimlerle satın alınabiliyor. Düşen fiyatlar ise daha önce yüksek maliyet nedeniyle oyunu alamayan PC ve konsol kullanıcılarına ilaç gibi geldi.

EA FC 25 İNDİRİMİ İLE FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ?

EA FC 25'in PC fiyatı, EA App uygulamasında 880 TL'ye düştü. Steam'de ise Standart Edition versiyonu yüzde 70 indirimle 20,99 dolara (yaklaşık 764 TL) satın alınabiliyor. Xbox ve PlayStation kullanıcıları ise EA FC 25 oyununu 869 TL fiyatla alabiliyor.

EA FC 25 Ultimate Edition versiyonu da indirimlerden nasibini aldı. Oyunculara ekstra bonuslar veren Ultimate Edition PC'de 39.99 dolar (1.460 TL) fiyatla listelenirken, Xbox ve PlayStation'da 1.600 TL'ye satılıyor.

İNDİRİMLER NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ

Fırsattan yararlanmak isteyen oyuncuların acele etmesi gerekiyor. EA FC 25 indirimleri platformlara göre farklı tarihlerde sona erecek. PC'deki indirimler 13 Mart'ta, Xbox'taki 18 Mart'ta, PlayStation'daki de 27 Mart'ta bitecek. Daha sonra fiyatlar eski haline dönecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çelik Kubbe için kritik öneme sahip! Lazer silah sistemi GÖKBERK sahada oyun değiştirmeye hazır
Akılalmaz oyun! MİT görevlisiyim diyerek kendisini işe aldırdı! Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu onlarca kişiyi dolandırdı

Sıkça Sorulan Sorular

FIFA neden isim değiştirdi?
EA Sports ve FIFA arasındaki isim hakkı anlaşması sona erdiği için oyun serisi "FIFA" adını kaybetti. EA Sports, FIFA ile yeni bir anlaşma yapmamayı tercih ederek oyunun adını EA Sports FC olarak değiştirdi.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.