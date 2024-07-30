Füze motorları insansız hava araçlarına entegre edilecek! Havacılıkta yeni dönem başlıyor

30 Temmuz 2024 11:02 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:03

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Savunma Sanayii alanında en dikkat çeken ülkelerin başında geliyor.

Özellikle uluslararası alanlarda düzenlenen savunma ve havacılık buluşmalarında da gözle görülür bir şekilde, Türkiye’nin bu alanda ne kadar uzun bir yol kat ettiği gözüküyor.

Savunma Sanayii ve Havacılık alanında sürekli geliştirilen projelere bir yenisi daha ekleniyor.

Savunmasanayist.com'a konuşan Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Akyay, bu alanda geliştirmeyi hedefledikleri projeyi anlattı.

"FÜZE MOTORLARI İHA'LARA ENTEGRE EDİLMEK İÇİN HAZIRLANIYOR"

"Elimizdeki motorlar kısa ömürlü füze motorlarıdır.

Bu motorları üretirken de ilerde ömrü bitince geliştirip başka alanlarda kullanabilmeliyiz demiştik. Motorları bu vizyonla ürettiğimiz için altyapısı da yeniden kullanabilmeye imkan verecek şekilde tasarlandı. Tüm malzemeleri ona göre seçildi.

Elimizdeki motorlar çoklu çalıştırmaya ve uzun ömürlü faaliyet göstermeye hazır durumda. Ufak tefek bazı değişiklikler yaparak füze motorlarımızı insansız hava araçlarında kullanıma uygun hale getiriyoruz.

Şu anda bunun çalışmaları devam ediyor. İnşallah en hızlı şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Çünkü biz hazırız çok kısa bir çalışmayla bu conversiyonu yapacağız inşallah."