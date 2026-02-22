Galaxy S22 serisindeki çökme sorunu nedeniyle Samsung'a dava açıldı

Akıllı telefon devlerinden Samsung, amiral gemisi modellerinden Galaxy S22 serisinde yaşanan ciddi bir yazılım problemi nedeniyle başı derde girdi. Şirketin kullanıcılara sunulan sorunlu bir yazılım sürümü gerekçesiyle toplu dava açıldığı bildiriliyor.

HABERİN ÖZETİ

SORUNLU GÜNCELLEME CİHAZLARI KİLİTLEDİ

Geçtiğimiz 2024 yılının sonlarına doğru yayınlanan One UI 6.1.1 sürümü aslında akıllı telefonları daha stabil hale getirmeyi amaçlıyordu. Ancak güncellemeyi yükleyen pek çok kullanıcı, telefonlarının sürekli yeniden başlama döngüsüne (boot loop) girdiğini ve cihazların tamamen kullanılamaz hale geldiğini öne sürdü.

Tüketiciler cihazlarını kullanamamanın ötesinde çok daha büyük mağduriyetler yaşadı. Dosyada yer alan iddialara göre, arıza sebebiyle sayısız fotoğraf, önemli belge ve kişisel veri tamamen kayboldu.

ŞİRKET HATAYI ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

Dava dosyasındaki en çarpıcı iddia ise Samsung'un bahsedilen yazılım hatasından önceden haberdar olması. İddiaya göre teknoloji devi, güncellemenin hatalı olduğunu bile bile kullanıma sundu. Üstelik şirket, hata nedeniyle hasar gören telefonlar için uzatılmış garanti koşullarını uygulamayı reddetmekle ve mağdur olan kişilere destek sağlamamakla suçlanıyor.

Mahkemeye sunulan şikayet; ABD'de son dört yıl içinde Galaxy S22, S22 Plus veya S22 Ultra satın alan tüm tüketicileri kapsayacak kadar geniş tutulmuş durumda.

Davanın nasıl sonuçlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Samsung'un yasal süreç daha fazla büyümeden mahkeme dışında bir anlaşma yoluna gitmeyi tercih edebileceği de konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor.